Economie

Adobe a cumpărat Semrush pentru 1,9 miliarde de dolari. Tranzacția va consolida instrumentele sale pentru marketeri AI

Comentează știrea
Adobe a cumpărat Semrush pentru 1,9 miliarde de dolari. Tranzacția va consolida instrumentele sale pentru marketeri AIAdobe / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Adobe a anunțat miercuri că va achiziționa platforma de marketing pentru motoare de căutare Semrush într-o tranzacție în numerar de 1,9 miliarde de dolari, un pas prin care compania urmărește să își consolideze instrumentele destinate marketerilor în contextul transformărilor aduse de inteligența artificială, potrivit Reuters.

Adobe a achiziționat Semrush pentru 12 dolari pe acțiune

Acțiunile Semrush au înregistrat o creștere de peste 70% după anunțul tranzacției, în timp ce titlurile Adobe au scăzut cu aproximativ 2%. Compania va plăti 12 dolari pe acțiune, iar tranzacția este estimată să se finalizeze în prima jumătate a anului 2026.

Semrush, listată în 2021, oferă instrumente de optimizare pentru motoarele de căutare și are printre clienții săi companii precum Amazon și TikTok. Adobe a transmis că tehnologia Semrush va fi esențială pentru creșterea vizibilității brandurilor într-un context în care marketingul este redefinit de inteligența artificială.

Inteligența Artificială schimbă dinamica vizibilităţii brandurilor

Anil Chakravarthy, preşedintele diviziei de experienţă digitală a Adobe, a declarat că vizibilitatea brandurilor este remodelată de inteligenţa artificială generativă, iar companiile care nu adoptă această oportunitate riscă să piardă relevanţă şi venituri. Oficialul a subliniat importanţa tehnologiei în menţinerea competitivităţii pe o piaţă aflată în schimbare.

Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial
Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial
Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale
Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale
Inteligența artificială

Inteligența artificială. Sursa foto. Pixabay

În timp ce Adobe şi-a extins portofoliul de instrumente AI, acţiunile companiei au pierdut peste un sfert din valoare în 2025, în timp ce titlurile Semrush au stagnat. Companiile SaaS au fost sub presiune pe fondul temerilor că inteligenţa artificială le-ar putea afecta cota de piaţă.

Eșecul unei achiziţii majore făcute de Adobe

Adobe a mai încercat anterior o achiziţie de amploare prin oferta de 20 de miliarde de dolari pentru Figma, retrasă în 2023 din cauza opoziţiei autorităţilor de reglementare.

Adobe conduce orchestrarea experienței clienților în era agenților de inteligență artificială, oferind soluții care acoperă întregul lanț de producție de conținut și care sporesc engagement-ul clienților și vizibilitatea brandurilor. Compania susține că aceste instrumente devin esențiale pe măsură ce mediul digital evoluează rapid.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:47 - Evenimentul Istoric a prezentat ultimii ani ai dictatorului Ceaușescu în fruntea României. Acum 36 ani, începea ultim...
18:41 - NASA se pronunță în sfârșit asupra originii „3I/ATLAS”, după zile întregi de speculații
18:34 - Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a demisionat, la câteva săptămâni după numirea în ...
18:21 - Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial
18:16 - Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Dr. Adela Dimitriade, premiată pentru realizarea primei embolizări arteria...
18:06 - Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale

HAI România!

De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină

Proiecte speciale