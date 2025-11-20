Adobe a cumpărat Semrush pentru 1,9 miliarde de dolari. Tranzacția va consolida instrumentele sale pentru marketeri AI

Adobe a anunțat miercuri că va achiziționa platforma de marketing pentru motoare de căutare Semrush într-o tranzacție în numerar de 1,9 miliarde de dolari, un pas prin care compania urmărește să își consolideze instrumentele destinate marketerilor în contextul transformărilor aduse de inteligența artificială, potrivit Reuters.

Acțiunile Semrush au înregistrat o creștere de peste 70% după anunțul tranzacției, în timp ce titlurile Adobe au scăzut cu aproximativ 2%. Compania va plăti 12 dolari pe acțiune, iar tranzacția este estimată să se finalizeze în prima jumătate a anului 2026.

Semrush, listată în 2021, oferă instrumente de optimizare pentru motoarele de căutare și are printre clienții săi companii precum Amazon și TikTok. Adobe a transmis că tehnologia Semrush va fi esențială pentru creșterea vizibilității brandurilor într-un context în care marketingul este redefinit de inteligența artificială.

Anil Chakravarthy, preşedintele diviziei de experienţă digitală a Adobe, a declarat că vizibilitatea brandurilor este remodelată de inteligenţa artificială generativă, iar companiile care nu adoptă această oportunitate riscă să piardă relevanţă şi venituri. Oficialul a subliniat importanţa tehnologiei în menţinerea competitivităţii pe o piaţă aflată în schimbare.

În timp ce Adobe şi-a extins portofoliul de instrumente AI, acţiunile companiei au pierdut peste un sfert din valoare în 2025, în timp ce titlurile Semrush au stagnat. Companiile SaaS au fost sub presiune pe fondul temerilor că inteligenţa artificială le-ar putea afecta cota de piaţă.

Adobe a mai încercat anterior o achiziţie de amploare prin oferta de 20 de miliarde de dolari pentru Figma, retrasă în 2023 din cauza opoziţiei autorităţilor de reglementare.

Adobe conduce orchestrarea experienței clienților în era agenților de inteligență artificială, oferind soluții care acoperă întregul lanț de producție de conținut și care sporesc engagement-ul clienților și vizibilitatea brandurilor. Compania susține că aceste instrumente devin esențiale pe măsură ce mediul digital evoluează rapid.