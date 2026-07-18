O fetiță în vârstă de 5 ani și-a pierdut viața sâmbătă, într-un grav accident rutier produs pe Autostrada A1, în apropierea localității Cristian, județul Sibiu. Mașina în care se afla împreună cu familia s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit parapetul median. Mama copilului și fratele ei, în vârstă de un an, au fost răniți și transportați la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, accidentul a avut loc la kilometrul 262 al Autostrăzii A1, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu.

Din primele cercetări reiese că un bărbat în vârstă de 41 de ani, cetățean străin, aflat la volanul autoturismului, a pierdut controlul direcției de deplasare din cauze care urmează să fie stabilite. Mașina a intrat în coliziune cu parapetul median și s-a răsturnat pe carosabil.

La locul accidentului au fost mobilizate patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, elicopterul SMURD de la Târgu Mureș, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

La sosirea echipajelor, fetița de 5 ani se afla în stop cardiorespirator.

Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, copilul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat la fața locului.

În urma accidentului au fost răniți și ceilalți doi pasageri ai autoturismului.

Mama fetiței, o femeie în vârstă de 31 de ani, a suferit un traumatism cranian și un traumatism toracic, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Fratele victimei, un copil în vârstă de un an, a suferit escoriații și a fost, de asemenea, transportat la spital pentru investigații și tratament.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetării la fața locului, traficul pe Autostrada A1 a fost blocat. Circulația a fost reluată ulterior în condiții normale.