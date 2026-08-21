Epava unui remorcher cu aburi construit în urmă cu mai bine de un secol a reapărut în râul Sava, în apropiere de Sremska Mitrovica, Serbia, după ce nivelul apei a scăzut puternic pe fondul secetei și al valurilor prelungite de căldură din Europa. Vasul „Slovenian”, construit în 1913, nu a mai fost atât de vizibil de mai mulți ani, potrivit agenției Associated Press.

Epava se află la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Belgrad, iar apariția sa oferă o imagine neobișnuită asupra efectelor secetei care afectează în această vară mai multe dintre marile râuri europene. Scăderea nivelurilor de apă a perturbat navigația, agricultura și alimentarea cu apă în mai multe regiuni ale continentului.

Remorcherul a fost construit în 1913, la un șantier naval din Budapesta, pe atunci parte a Imperiului Austro-Ungar. Vasul avea aproximativ 54 de metri lungime și purta inițial numele „Vag”, după râul Vah din Slovacia.

Propulsat de un motor cu aburi, remorcherul era folosit pentru transportul mărfurilor între Budapesta și alte localități de pe Dunăre.

După Primul Război Mondial, vasul a intrat în proprietatea noului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, ca parte a despăgubirilor de război. Atunci a primit numele „Slovenian”, potrivit istoricului Andrija Popovic, directorul muzeului din Sremska Mitrovica.

Vasul a continuat să fie folosit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. După eliberarea Belgradului, în 1944, acesta a fost utilizat pentru transportul răniților și al echipamentelor de către forțele antifasciste iugoslave.

În aprilie 1945, în timp ce transporta răniți, remorcherul a lovit o mină germană și s-a scufundat. Potrivit istoricului Andrija Popovic, epava a rămas în același loc de atunci.

Presa sârbă a ajuns să numească epava „Titanicul Savei”, iar reapariția sa a atras atenția localnicilor și a specialiștilor în istorie.

„Au trecut câțiva ani de când a fost văzut ultima dată, așa că există un interes destul de mare”, a declarat Andrija Popovic pentru Associated Press. Istoricul a adăugat că este „cu adevărat ceva ce nu vezi în fiecare zi”.

Remorcherul nu este singurul vestigiu readus la suprafață de scăderea nivelurilor râurilor europene.

Pe Dunăre, în Serbia, nivelurile extrem de scăzute ale apei au scos la vedere epave ale unor nave militare germane din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul Zilei (EVZ) a relatat recent că situația a afectat navigația și a expus bancuri de nisip și epave care în mod normal se află sub apă.

În alte regiuni ale Europei au fost observate, de asemenea, vestigii istorice, inclusiv structuri antice și rămășițe preistorice, pe măsură ce râurile au continuat să piardă din volum.

Consecințele secetei depășesc însă apariția unor epave. Nivelurile foarte scăzute ale Dunării au afectat transportul fluvial, în timp ce seceta a pus presiune pe agricultură și resursele de apă.

În Ungaria și România, scăderea nivelului Dunării a creat inclusiv probleme pentru centralele nucleare, deoarece apa râului este utilizată în procesele de răcire, potrivit EVZ.

Fenomenul este urmărit și din perspectiva impactului asupra ecosistemelor. Temperaturile ridicate ale apei și reducerea debitului pot diminua concentrația de oxigen și pot favoriza modificări ale activității microorganismelor, cu efecte asupra biodiversității acvatice.

Reapariția remorcherului „Slovenian” oferă astfel o imagine spectaculoasă a unei probleme mult mai ample. O epavă care a stat ascunsă timp de peste opt decenii poate fi acum observată din nou deoarece apa Savai s-a retras suficient pentru a expune o mare parte din coca ruginită.

Pentru locuitorii din zona Sremska Mitrovica, apariția epavei reprezintă în același timp o curiozitate istorică și un indicator vizibil al nivelurilor neobișnuit de scăzute ale râului.