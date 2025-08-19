International O delegație din SUA va vizita Ucraina pentru fondul comun de investiţii







Ucraina. Oficialii ucraineni care lucrează la un fond comun de investiții cu SUA se pregătesc pentru o vizită a omologilor americani în septembrie, a declarat luni ministrul economiei Oleksi Sobolev, în timpul prezentării Planului de acțiune al Guvernului.

Ucraina și SUA au înființat fondul în acest an, ca parte a acordului privind mineralele critice, menit să consolideze legăturile și, în cele din urmă, să reconstruiască zone întinse ale țării devastate de război după invazia Rusiei.

Oleksi Sobolev a declarat reporterilor din Kiev că prima reuniune a consiliului de administrație al fondului va avea loc în septembrie și va lua în considerare „o serie de proiecte de investiții”.

„În luna septembrie va avea loc prima reuniune a Consiliului de administrație al Fondului, pentru care ne pregătim intens în prezent. Acolo vor fi anunțate primele decizii tehnice privind lansarea Fondului”, a spus acesta, potrivit ukrinform.net.

Potrivit lui Oleksi Sobolev, informațiile privind primele investiții ale Fondului ar trebui să fie disponibile până la sfârșitul anului 2025.

„Există deja acorduri cu Statele Unite privind alimentarea Fondului cu primele sume de bani din partea lor și din partea noastră. În prezent, lucrăm la o listă de proiecte de investiții”, a declarat Sobolev.

Prim-ministrul Ucrainei a cerut revizuirea tuturor licențelor de exploatare a mineralelor strategice din țară, ca parte a efortului comun de investiții cu Statele Unite.

Reamintim că, la 8 mai 2025, Rada Supremă a Ucrainei a aprobat proiectul de lege nr. 0309 „Privind ratificarea Acordului între Guvernul Ucrainei și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înființarea Fondului de investiții pentru reconstrucție SUA-Ucraina”.

Acest document ratifică acordul corespunzător, semnat la Washington pe data de 30 aprilie 2025.

Fondul de investiții SUA-Ucraina a fost lansat oficial pe data de 23 mai 2025. Fondul va finanța proiecte din domeniul resurselor naturale, petrolului și gazelor, porturilor și infrastructurii conexe din Ucraina, cu fonduri contribuite de Statele Unite și Ucraina.