O cutie te poate scăpa de dependența de telefon. Povestea studentului care a găsit soluția

La doar 21 de ani, Célestin Alusse a transformat propria luptă cu dependența de telefon într-o invenție inovatoare. Lansată în februarie, cutia Waiki a fost precomandată deja de peste 800 de persoane și promite să ajute utilizatorii să limiteze timpul petrecut pe rețelele sociale, potrivit Le Figaro.

„Cu toții avem o mică problemă cu telefonul”, recunoaște tânărul, care în prezent studiază la INSA Rennes. „Australia a interzis rețelele pentru persoanele sub 16 ani. În Franța, ne gândim la asta, dar nu avem o soluție concretă”, adaugă el.

Ideea Waiki a pornit de la propriile dificultăți ale lui Alusse. Fost student în Nantes, el mărturisește că obișnuia să petreacă patru ore zilnic pe aplicații precum TikTok și Instagram. Încercările de a limita utilizarea telefonului prin setările acestuia sau trecând ecranul în alb-negru nu au avut rezultate durabile.

În vara anului trecut, Alusse a făcut o călătorie solo în Thailanda, unde a descoperit beneficiile deconectării totale. „Am învățat să am din nou telefonul fără să-l folosesc”, spune el. Revenit acasă, s-a izolat trei zile într-un hotel pentru a dezvolta aplicația care însoțește cutia Waiki. Ajutorul pentru crearea efectivă a carcasei a venit dintr-un laborator de inovare din Clisson, în apropiere de Nantes.

Cutia, de dimensiunea unui pătrat de doi centimetri, este realizată din 20% pudră de pere și conține un cip intern care nu necesită reîncărcare.

Procesul este simplu: după instalarea aplicației Waiki, utilizatorul scanează cutia pentru a bloca accesul la aplicațiile dorite. Pentru a debloca aplicațiile, trebuie să scaneze din nou cutia. În caz de pierdere sau uitare, există un mecanism de urgență, cu trei „jokeri” disponibili, unul pe săptămână. „Nu este ceva radical”, explică Alusse.

Produsul se adresează atât persoanelor care vor să-și gestioneze singure timpul petrecut pe telefon, cât și părinților care doresc să monitorizeze utilizarea ecranelor de către copii.

Primele rezultate sunt promițătoare. Testele în bibliotecile universitare din Nantes și Rennes arată că utilizatorii câștigă între una și două ore pe zi. „Din 100 de persoane, trei sferturi spun că au câștigat o până la două ore pe zi”, spune Alusse.

Costul unei cutii este momentan de 19 euro, iar inventatorul vizează industrializarea produsului și parteneriate în Vendée. În paralel, el continuă activitățile sociale și antreprenoriale: împreună cu un prieten, Alusse a creat asociația GowLife, care oferă biciclete recondiționate pentru închiriere în timpul festivalului Hellfest.

Célestin Alusse, care încă de mic copil a iubit să inventeze, speră ca Waiki să devină un aliat eficient pentru cei care vor să recâștige controlul asupra propriului timp și să reducă dependența de ecrane.