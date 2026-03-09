Schimbări pentru utilizatori WhatsApp care doresc mai multe funcții

WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume, ar putea renunța treptat la modelul său complet gratuit. Surse apropiate companiei sugerează că anumite categorii de utilizatori ar putea fi nevoite să plătească pentru a folosi aplicația în viitorul apropiat, informează Express.

Se pare că WhatsApp plănuiește lansarea unei versiuni premium a aplicației sale, care va primi mai multe funcții, dar nu va fi gratuită. Un număr mare de aplicații și servicii online populare percep acum un abonament lunar pentru a accesa platformele lor online, iar se pare că WhatsApp ar putea urma în curând aceeași tendință.

Această schimbare vine pe fondul presiunilor financiare și al strategiei de monetizare a platformei, care a încercat până acum să mențină un echilibru între funcționalitate gratuită și servicii plătite.

Conform informațiilor oferite de echipa WABetaInfo, WhatsApp, aplicația de mesagerie deținută de Meta, pregătește o versiune complet nouă a serviciului său, sub numele de WhatsApp Plus.

Noua versiune ar urma să includă o serie de funcții și instrumente exclusive, menite să o distingă de versiunea standard gratuită. Printre cele mai notabile îmbunătățiri se numără posibilitatea de a fixa un număr semnificativ mai mare de conversații, de la limita actuală de cinci chat-uri, utilizatorii ar putea fixa până la 20. Această schimbare ar oferi mai mult control asupra ordinii și accesului la discuțiile importante.

Potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo, una dintre funcțiile-cheie ale acestei versiuni este posibilitatea de a fixa mai multe conversații în partea de sus a listei de chat-uri, pentru acces rapid.

Chat-urile fixate rămân vizibile chiar și atunci când se primesc mesaje noi, oferind utilizatorilor un control mai bun asupra discuțiilor importante. În versiunea standard, limita de chat-uri fixate este de cinci, în timp ce WhatsApp Plus ar permite fixarea a până la 20.

În plus, WhatsApp Plus ar putea aduce opțiuni extinse de personalizare, cum ar fi modificarea temei aplicației, a pictogramelor și a culorilor de accent. Alte posibile avantaje includ pachete de stickere suplimentare, tonuri de apel noi și reacții mai variate la mesaje, pentru o experiență de chat mai captivantă.

De asemenea, WABetaInfo precizează că WhatsApp lucrează la un plan de abonament premium opțional pentru utilizatorii aplicației standard, care va oferi acces la aceste funcții exclusive contra unei taxe lunare.

Meta lucrează la o versiune premium a aplicației sale de mesagerie, denumită WhatsApp Plus, disponibilă în prezent în dezvoltare pentru Android și iOS, dar încă nelansată public. Conform WABetaInfo, această versiune include funcții exclusive care diferențiază WhatsApp Plus de versiunea gratuită standard.

Alte funcții posibile includ tonuri de apel noi și reacții mai captivante la mesaje. Meta ar putea adăuga treptat și alte funcții pentru abonații serviciului. Deși WhatsApp nu a confirmat oficial aceste informații, versiuni timpurii de testare observate de WABetaInfo sugerează că dezvoltarea este în plină desfășurare.

Este important de menționat că versiunea standard gratuită a aplicației va rămâne disponibilă, iar abonamentul WhatsApp Plus va fi opțional. Abonamentul va oferi doar funcții suplimentare utilizatorilor dispuși să plătească o taxă lunară, iar mai multe detalii despre WhatsApp Plus sunt așteptate în perioada următoare.