O celebră influenceriță a murit la naștere. Avea doar 30 de ani

O celebră influenceriță a murit imediat după ce a adus pe lume primul său copil. Stacey Hatfield, cunoscută și ca Warnecke, în vârstă de 30 de ani, era o nutriționistă apreciată și influencer cu o comunitate numeroasă de fani, cărora le împărtășea rețete sănătoase și sfaturi de viață echilibrată.

Stacey își dorise de mult să devină mamă și pregătise fiecare detaliu al sarcinii cu atenție. Alegerea de a naște acasă a fost una personală, pe care și-a dorit-o intens, însă momentul magic s-a transformat rapid într-o tragedie. La scurt timp după ce fiul său, Axel, a venit pe lume, au apărut complicații grave, iar tânăra a fost transportată de urgență la spital.

În ciuda eforturilor medicilor, viața lui Stacey nu a mai putut fi salvată. Ea a apucat să-și strângă fiul în brațe doar pentru câteva momente.

Anunțul tragic a fost făcut de soțul tinerei, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. El a spus că medicii au fost tot posibilul să o ajute, dar fără rezultat.

„Stace a decedat pe 29 septembrie 2025, după ce l-a născut acasă pe primul nostru născut, Axel. Din păcate, la scurt timp după aceea, a apărut o complicație neprevăzută și extrem de rară, iar ea a decedat după ce a fost transferată la spital. Personalul spitalului a fost uimitor și a făcut tot posibilul să o ajute, dar în cele din urmă nu s-a mai putut face nimic în ciuda eforturilor lor.”

El a mai spus că soția lui a fost cea mai iubitoare, ambițioasă, inteligentă și muncitoare ființă și că nu o va uita niciodată.

„Ea a fost farul meu în furtună, iar lumea este mai puțin strălucitoare fără ea. A fost cea mai frumoasă, iubitoare, grijulie, muncitoare, disciplinată, inteligentă și de încredere ființă umană pe care am cunoscut-o vreodată.”

Stacey Hatfield nu a fost doar o influenceriță, ci și un model de viață sănătoasă. Pe blogul său, ea își împărtășea experiențele personale, explicând că drumul spre echilibru a început din copilărie și a fost marcat de probleme digestive, lipsă de energie și alte provocări.

„Călătoria mea personală pentru o viață sănătoasă a început din cauza unui ciclu nesfârșit de probleme digestive, probleme ale pielii, lipsă de energie, imunitate scăzută, stări de spirit și exces de greutate nedorit (lista poate continua!)”, scria Stacey pe Instagram.

În afara online-ului, Stacey aprecia lucrurile simple: plimbările în natură, lectura unei cărți cu o cană de ceai verde și compania câinelui său, un buldog francez pe nume Winter. Soțul său a subliniat cât de mult a iubit tânăra să fie însărcinată și cum fiecare zi a sarcinii a fost o sărbătoare a iubirii pentru Axel.