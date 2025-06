Social Soluții pentru gravidele de peste 7 luni care vor să plece în concediu. Asigurarea, dificil de obținut







Gravidele care au peste 7 luni de sarcină pot călători în vacanță peste hotare, dar numai în anumite condiții, dacă se tem pentru sarcina lor.

Gravidele în trimestrul trei, o provocare în vacanță

Una dintre persoanele care se află în această situație a cerut ajutorul celor care au trecut prin ea. ”Aș avea nevoie de un sfat. Intenționez să plec în concediu în Grecia și sunt gravidă, dar aș dori să îmi fac o asigurare de călătorie ce acoperă spitalizarea în caz de naștere. Îmi recomandați o asigurare de călătorie în acest sens?”.

Doamnele care au fost deja în această situație au explicat că nu există varianta de asigurare. ”Eu am călătorit în Thassos când eram gravidă în aproape 7 luni, nu mi-am făcut asigurare pentru că nu am putut. Nu face nimeni asigurare în stadiul acesta avansat de sarcină. A fost ok drumul până acolo, mai o pauză, 2, 3, 100 de pipi ca na, perioada.

În a cincea zi m-a tăiat o contracție falsă de am zis că gata, îi dăm jarul ala mare să nasc în România, dar nu a fost cazul, a fost o chestie autoindusă. Mâncarea perfectă pentru mine și bebe. Sarcina mea a fost fără probleme, de aceea am și avut curaj să plec. Dacă vă simțiți ok și aveți încredere în voi trei, luați decizia”, a explicat o doamnă.

Cardul european de sănătate ar putea fi soluția

”Se acoperă urgențele în sarcină până la 26-30 săptămâni, peste 30 săptămâni nu mai preia nimeni riscul. Recomand ca întotdeauna pe lângă asigurarea de călătorie si cardul european de sănătate, care asigura doar servicii medicale doar în spitalele de stat.

Și doar dacă acele servicii intră în grila de servicii compensate cu țara noastră. Nu tot ce este gratuit la noi la stat este și în alte țări”, a explicat o altă persoană.