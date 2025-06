Social Suprarezervarea la hotel sau la cazare. Cum puteți rezolva situația







Suprarezervarea în plin sezon estival nu este o surpriză pentru turiștii români care merg în Grecia, cel puțin așa reiese de pe un forum de călătorii. Ce este de făcut în astfel de situații.

Suprarezervarea sau cum să petreci vacanța în trei camera diferite

Pe un forum de turiști au apărut deja primele probleme legate de cazările suprarezervate. ”Ați mai întâlnit ideea ca proprietarul locației unde te cazezi să-ți propună după ce ai dat avansul ca să îți schimbe apartamentul și să te combine pe parcursul a 7 zile din concediu în 3 alte camere pe unde are el liber?

Eu am refuzat propunerea lui prin mesaj, dar dacă se întâmplă asta la momentul în care o să fim acolo? Nu am chef să mă mut de 3 ori în 7 zile cu bagajele a 2 copii mici”, a explicat o turistă. Răspunsurile nu au fost din cele mai fericite. Nu de alta, dar și alți turiști au suferit din asemenea pricine.

Vacanță rezervată la un hotel, petrecută la un altul

”Și noi ne-am confruntat cu o problemă asemănătoare. Am rezervat prin agenție în Martie, pentru perioada 30.06 -7.07, am plătit atunci un avans de 30% din totalul pachetului, restul am plătit pe data de 6 Iunie... Ulterior am primit un mail de la furnizor prin care am fost informați că din păcate hotelul se confrunta cu probleme de suprarezervare. Și nu ne mai poate găzdui... Ne-au propus o alternativă la un hotel vecin, aceleași servicii cu același preț...

Deși nu ni s-a părut corect cum au procedat, am acceptat-o într-un final. Deoarece noi dorim să mergem în vacanță, având deja concediul programat... Dar am rămas dezamăgită total de modul cum au procedat, așa ceva nu am mai întâlnit”, a apreciat o altă turistă.

Ceilalți care au trecut prin astfel de situații au explicat că în cele din urmă s-a rezolvat la fața locului. Totuși în cazul în care nu se rezolvă există o autoritate de protecție a consumatorilor și în Grecia. De asemenea există și una la nivel european, în cazul în care nu găsiți înțelegere la partea elenă.