Cum îți recuperezi banii pe o rezervare din Grecia

Dacă ați făcut o rezervare plătită în Grecia și nu mai puteți ajunge, recuperarea banilor ar putea fi destul de dificilă. Cel puțin asta susține un turist trecut prin această situație.

Recuperarea banilor în Grecia, o provocare

Un turist care nu a mai putut în vacanța rezervată și plătită a explicat că se străduiește să își recupereze banii. ”Am plătit în 2 Mai 2025 un avans pentru 7 nopți ultra all inclusiv. Începând de pe 30 mai 2025.Din motive de sănătate, pe 14 mai am anunțat că doresc anularea rezervării cu returnatea 100% a avansului plătit direct în contul Hotelului întrucât am anulat în timp util rezervarea conform regulamentului acestui hotel.

Au spus că anulează și îmi returnează avansul. După multe emailuri joi 5 iunie am sunat și am vorbit cu un domn de la rezervări care mi-a garantat că revine vineri 6 iunie 2025 cu dovada din banca lor de returnare a avansului. A mai pătțt cineva așa ceva în Grecia? Există o autoritate la care mă pot adresa sau trebuie să pun cruce la avansul plătit?”, a întrebat turistul.

Ce instituții vă pot ajuta

Ar exista două instituții care pot ajuta în astfel de situații potrivit celorlalți turiști. ”Încercați să contactați Greek National Tourism Organization. Ei emit și licențele de funcționare ale hotelurilor. Poate vă ajută. https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/ellenikos-organismos-tourismou”, a explicat altcineva la postarea în cauză. De asemenea există și un centru European al consumatilor.

”Dacă hotelul nu vă restituie de bună voie, cu toate dovezile (extras bancar, corespondență email, condiții de comercializare și anulare) depuneți o sesizare online la ECC, vă atașez link-ul. Nu pierdeți banii, dar durează. Suplimentar adresați-vă și organelor competente ale statului elen. Succes! https://eccromania.ro/cum-faci-reclamatie-centrul-european-consumatorilor/”, a mai explicat o altă persoană. Practic, deși durează și va trebui să treceți prin anumite formalități, puteți totuși să vă recuperați banii. Ideal ar fi să găsiți posibilitatea de cazare fără o rezervare plătită sau condiții clare legat de acest aspect.