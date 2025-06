Social Ce faci dacă ți s-au furat banii cash din camera de hotel. Se întâmplă chiar și la hoteluri de 5 stele







Există situații în care și la hoteluri de 4-5 stele este posibil să îți dispară banii cash din camera, fără nicio explicație. Cazurile de acest gen sunt greu de rezolvat, nu de alta, spun turiștii care au trecut prin această experință.

Banii cash greu de depistat

O turistă a rămas fără o sumă serioasă de bani din camera de hotel unde era cazată. ”Suntem pentru prima dată în Creta și pentru prima dată ni s-a furat o anumită sumă de bani din portofel. Acesta era în camera de hotel, ascuns în dulap. Am raportat acest incident hotelului însă ne-au oferit un răspuns scurt cum că “vor investiga ei “ și atâta tot. Există vreo autoritate competentă unde am putea depune o reclamație? Ceea ce mi se pare amuzant este faptul ca ne-au luat toate bancnotele de 50 € dar ne-au lăsat în portofel bancnotele mici și monedele dar și leii românești, au fost foarte selectivi”, a explicat turista.

Răspunsurile celorlați turiști nu au fost din cele mai optimiste. ”Nu vreau să vă dezamăgesc, dar nu cred că mai rezolvați ceva! Am pățit așa ceva în Republica Dominicană, la un resort de 5 stele internațional, am făcut plângere la conducere, Politie în Punta Cana și nimic nu am rezolvat!”, a explicat un alt pățit.

”Nu veți rezolva absolut nimic din simplul motiv că nu aveți cum să demonstrați ce sumă de bani aveați cash. Ei știu asta și tocmai de aceea se întâmplă astfel de lucruri! În cameră nu se lasă nici lucruri de valoare și nici bani cash!”, a spus altcineva.

Poliția rămâne o variantă

”1. Mergeți imediat la poliție. Chiar dacă nu aveți mașină sau nu știți zona, cel mai sigur pas este să depuneți o plângere oficială la poliție. Chiar și o simplă declarație poate face diferența. 2. Depuneți o reclamație la Protecția Consumatorului din Grecia. Există o autoritate oficială care se ocupă cu astfel de cazuri: • Hellenic Consumer Ombudsman (Autoritatea elenă pentru protecția consumatorilor). Site: https://www.synigoroskatanaloti.gr. 3. Faceți o sesizare la organizațiile de turism”, a scris un alt turist mai optimist.