Vacanță de coșmar pentru mai mulți turiști în Italia. De ce s-au plâns la ANPC

Mai mulți turiști români s-au plâns pe un forum de călătorii legat de vacanța de coșmar pe care au avut-o din pricina unui ghid de 83 de ani. Plângerile au ajuns până la ANPC și ministerul Turismului.

Vacanță și nu prea

Mai mulți turiști români care au plecat într-o vacanță prin agenție de turism s-au plâns din cauza ghidului de 83 de ani. ”Am fost în marele tur al Italiei, cu un ghid de coșmar. Din cauza comportamentului lui, nu vor să meargă șoferii cu el. Dimineața la 5, când trebuia să plecăm, ne-am trezit fără autocar.

Abia la 11.30 a găsit un maxi taxi, cu care am mers 2 ore, apoi a fost schimbat cu un autocar. Dar după îmbarcare, unul din soferi nu a mai vrut să meargă, din cauza ghidului. Asa că am pornit la drum cu un singur șofer. Am ajuns la prima cazare la 04.00, a doua zi. La ora 10.00 am pornit la drum, ratând primul obiectiv turistic, ajungând după ora 17.00. Tot traseul am fost admonestati mai rău ca la armată și jigniți”, a povestit o turistă.

”Ne-a fugărit mai ceva ca la cros”

Aceasta a continuat povestea. ”Nu aveam voie să întrebăm nimic, ne-a fugărit ca la cros în fiecare oraș, de nu aveam timp de poze, nu accepta nici o propunere. Am fost cazați întotdeauna în afara orașelor de vizitat, la unul din hoteluri cărând bagajele destul de mari. Toată vacanța, noi, turistii, am fost într-un disconfort atât fizic cât și psihic.

Am făcut sesizare la ANPC și ministerul turismului”, a încheiat aceasta. Managerul agenției a comentat și el la postarea în cauză. ”Circuitele așa sunt cu programe pline de obiective turistice care trebuie să fie vizitate, programul a fost realizat în întregime. Ghidul s-a comportat civilizat dar din păcate unele persoane din grup au fost puse pe scandal tot timpul și urlau prin autocar. (…) De asemenea, toate cazările au fost foarte bune și curate”, a replicat acesta.