Economie Fără vouchere de vacanță, litoralul românesc e prea scump







Lipsa voucherelor de vacanță, dar și multele incidente de la mare, cauzate de faptul că plajele au fost lărgite, îi fac pe români să caute alte destinații de vacanță. Grecia este una dintre preferatele lor, potrivit unui forum de călătorii.

Lipsa voucherelor trimit românii peste hotare

Faptul că autoritățile au decis să nu mai acorde vouchere de vacanță decât în anumite condiții i-au făcut pe români să schimbe direcția. Așa că pe forumurile de călătorii sunt foarte mulți care merg pentru prima data în Grecia. Iar unul dintre principalele motive este acesta. ”Pentru că nu se mai oferă banii de vacanță, decât într-o mică măsură...

Pentru că nu merită să dai de 3 ori banii de vacanță pe litoralul românesc când Grecia este o bijuterie. Pentru că au mărit plajele în România și se formează curenți în apropierea malului și anul trecut în Mamaia și Mangalia au murit mulți oameni trași de curent la mal! Am stat aproape o lună, la fiecare plajă la care am mers am văzut oameni înnecați... În niciun alt an nu am mai văzut așa ceva! Pentru că mâncarea și peisajele din Grecia nu se compară cu cele din România”, a explicat unul dintre cei care au comentat la postări.

Zecile de incidente au speriat oamenii

Incidentele de la mare din ultimii ani după lărgirea plajelor au speriat pe foarte mulți turiști. ”Este grav... Am văzut copii trași de curent de la mal. După ce că marea era plină de alge și de meduze, fetița mea a trebuit să intre numai cu colacul!

Nu a putut nici măcar să înoate. Tăticul unei alte fetițe a fost tras într-un vortex de la mal, deși stia să înoate, zicea sotia, nu l-au mai putut resuscita. S-a întamplat chiar la 2 pași de noi! Eu am rămas cu sechele, o să vin doar în Grecia, deși împărțeam concediul în 2, 2 săptămâni. De acum vom merge doar în Grecia, este infinit mai bine!”, a explicat altcineva