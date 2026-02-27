Social

O asistentă din Constanța , găsită moartă la clinica unde lucra. Avea doar 23 de ani

O asistentă din Constanța , găsită moartă la clinica unde lucra. Avea doar 23 de aniAsistentă/ Sursa foto iStock
O asistentă medicală de 23 de ani din Constanța a murit la scurt timp după ce a intrat în tură la clinica privată unde lucra. Potrivit primelor informații, tânăra a ajuns la locul de muncă la ora 8:00, iar la scurt timp a acuzat o stare de rău severă, culminând cu decesul, a anunțat IPJ Constanșa.

În jurul orei 8:20, polițiștii de la Secția 2 Constanța au fost alertați prin apel 112. La fața locului, oamenii legii au confirmat decesul tinerei și au precizat că nu existau urme vizibile de violență.

Corpul neînsuflețit a fost transportat la Morga Cimitirului Central din Constanța, unde urmează să fie efectuată autopsia pentru a stabili cauza exactă a decesului. În acest caz a fost întocmit un dosar penal, conform procedurilor.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie de 23 de ani. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au anunțat reprezentații IPJ Constanța.

Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă

Tragedia aduce aminte de cazul Ştefaniei Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, care a fost găsită fără viață în camera de gardă în martie anul trecut. În vârstă de 37 de ani, doctorița se confrunta cu un program extrem de solicitant și adesea își neglija sănătatea.

Surse din spital au dezvăluit că tânăra ar fi folosit sedative puternice pentru a face față stresului, iar cu o seară înainte de deces și-ar fi administrat un anestezic.

„Muncea foarte mult”

Colegi și manageri ai spitalului au subliniat că epuizarea fizică și psihică a fost un factor major. „Muncea foarte mult. Nu cred că a avut vreun concediu medical în ultimii trei-patru ani. A venit chiar și cu branula la serviciu”, a declarat Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău.

Liderul sindical Grațiela Constantin a adăugat: „Nu e simplu să faci 8 gărzi într-o lună, câte 32 de ore fiecare. Se pare că corpul ei nu a mai putut suporta acest efort.”

