Clinica care a redefinit experiența la dentist! Rețeta Therapy Dent pentru performanță în sănătate

Pentru mulți pacienți, vizita la dentist rămâne o experiență încărcată de anxietate. Therapy Dent, o clinică dentară din București, propune însă un model diferit, construit la intersecția dintre stomatologie, psihoterapie și wellness. Inclusă în 2025 în „Top Performeri din Sănătate” de Revista Capital, clinica mizează pe investiții inteligente, tehnologie de ultimă generație și, mai ales, pe forța unei echipe unite.

Therapy Dent s-a remarcat încă din 2023 prin introducerea unui concept unic pe piața stomatologică din România: asocierea tratamentelor dentare cu ședințe de psihoterapie, meditație și masaj, oferite gratuit pacienților care se confruntă cu frica de dentist. Inițiativa a transformat vizita la stomatolog dintr-un episod temut într-o experiență controlată, mai apropiată de ideea de îngrijire holistică decât de act medical clasic.

Investiția inițială în aparatură modernă și în amenajarea spațiului a fost de aproximativ 500.000 de euro, o sumă care reflectă ambiția clinicii de a ridica standardele într-un domeniu extrem de competitiv. În viziunea Ramonei Manea, managerul Therapy Dent, tehnologia este un instrument esențial, dar nu un scop în sine.

Cea mai importantă investiție realizată în ultimul an a fost achiziționarea scannerelor intraorale, o decizie care a avut un impact imediat asupra modului de lucru al echipei și asupra experienței pacienților. „Aceasta a fost o decizie strategică care a schimbat fundamental modul în care lucrăm și a adus beneficii imediate atât pacienților, cât și echipei noastre”, explică Ramona Manea.

Tehnologia a simplificat procesele, a crescut precizia și a redus disconfortul pacienților, dar, subliniază managerul clinicii, performanța reală apare doar atunci când dotările moderne sunt dublate de oameni bine pregătiți și implicați.

Pentru Ramona Manea, conducerea unei clinici medicale presupune un set clar de competențe fără de care performanța nu este posibilă. Empatia, organizarea și comunicarea sunt, în opinia sa, calități indispensabile pentru orice manager din domeniul sănătății. Acestea fac diferența între o unitate medicală funcțională și una care reușește să creeze încredere și loialitate în rândul pacienților.

Cea mai mare provocare a rolului său rămâne însă una profund umană, menținerea coeziunii echipei. „Provocarea cea mai mare a fost aceea de a ține echipa unită, o provocare care este continuă. Toți suntem diferiți, avem viziuni diferite, dar la final trebuie să avem cu toții aceeași viziune comună și un sentiment de «noi», nu doar de «eu»”, spune ea.

În dezbaterea clasică dintre tehnologie și resursă umană, Ramona Manea are un răspuns ferm. „Echipa este clar răspunsul. Ea este sufletul și inima clinicii. O echipă poate transforma experiența unui pacient în clinică indiferent de dotare. Dar asta nu înseamnă că dotările sunt lipsite de importanță. Relația este una de sinergie.”

La Therapy Dent, excelența apare din combinația dintre profesioniști bine pregătiți și echipamente performante, într-o formulă simplă, dar greu de replicat: echipă bună și dotări excelente.

Parcursul Ramonei Manea în managementul medical nu a fost determinat de o formare medicală, ci de atracția pentru sisteme complexe și provocări organizaționale. „Resortul nu a fost pasiunea pentru medicină, ci pasiunea pentru conducerea și optimizarea sistemelor complexe. Am văzut în unitatea medicală cea mai complexă și satisfăcătoare «puzzle» managerială pe care aș putea-o rezolva”, explică ea.

Din această perspectivă, conducerea unei clinici devine nu doar un exercițiu de eficiență, ci și unul cu impact uman profund, în care deciziile manageriale se reflectă direct în starea de bine a pacienților și a echipei.

Dintre toate responsabilitățile unui manager, Ramona Manea consideră că managementul resurselor umane este cel mai dificil. „Managementul oamenilor este o artă, în timp ce gestionarea finanțelor sau a proceselor este mai mult o știință. Eșecul în managementul resurselor umane anulează succesul în toate celelalte domenii”, afirmă ea.

Poate tocmai de aceea, proiectul de care se declară cea mai mândră nu ține de cifre sau investiții spectaculoase. „Proiectul de care sunt cel mai mândră nu este unul de business development sau o achiziție strălucită, este transformarea echipei într-o comunitate unită.”

Într-un sector în care presiunea performanței este constantă, Therapy Dent pare să demonstreze că succesul durabil se construiește, înainte de toate, pe relații, încredere și coeziune.