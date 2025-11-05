Social

O absolventă a Complexului Educațional Laude-Reut, inclusă în Forbes România 30 Under 30

O absolventă a Complexului Educațional Laude-Reut, inclusă în Forbes România 30 Under 30Andrada Pantelimon. Sursa foto: Complexul Educațional Laude-Reut
Complexul Educațional Laude-Reut anunță o nouă recunoaștere a calității programelor sale. Andrada Pantelimon, absolventă a instituției, a fost inclusă în Forbes România 30 Under 30 – Honourable Mention 2025, distincție acordată tinerilor cu rezultate importante în domeniile lor de activitate, potrivit comunicatului emis de instituție.

Andrada Pantelimon, inclusă în Forbes România 30 Under 30

Andrada Pantelimon a urmat studiile la Dartmouth College din Statele Unite, după ce a absolvit Complexul Educațional Laude-Reut. În prezent, este analist la Rose Rock Bridge (RRB), un incubator american specializat în tehnologie, unde se ocupă de coordonarea unor proiecte și de colaborarea cu tinerii antreprenori și cercetători.

„Recunoașterea sa în Forbes 30 Under 30 confirmă nu doar valoarea personală, ci și forța unei comunități educaționale care a crescut-o — o familie unită de aceleași principii: respect, perseverență, spirit critic și dorința de a construi o lume mai bună”, se mai arată în comunicat.

Brianna-Alexandra Stan, inclusă în Forbes România 30 Under 30 în ediția din 2023

Brianna-Alexandra Stan, absolventă a Complexului Educațional Laude-Reut și studentă la Universitatea Yale din Statele Unite, a fost inclusă în Forbes România 30 Under 30 – Ediția 2023. Ea a condus Echipa de Robotică a României spre locul I la Olimpiada Mondială de Robotică – First Global Challenge 2021, a fondat platforma educațională AI4Future Project și a devenit prima româncă premiată cu Dean’s Award for Academic Excellence.

Brianna-Alexandra Stan

Brianna-Alexandra Stan. Sursa foto: Complexul Educațional Laude-Reut

„Fiecare reușită a unui elev sau absolvent Laude-Reut este o bucurie comună și o dovadă că educația cu suflet și viziune își lasă amprenta asupra lumii. Suntem profund mândri de Andrada și Brianna – două tinere care duc mai departe valorile familiei Laude-Reut: leadership, inovație și viziune globală”, a afirmat Tova Ben-Nun Cherbis, președinta și fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut.

„Excelența nu este doar un ideal, ci un mod de viață”

Potrivit comunicatului, „prin fiecare generație, Complexul Educațional Laude-Reut dovedește că excelența nu este doar un ideal, ci un mod de viață”.

„Educația – atunci când este făcută cu pasiune și responsabilitate – devine cea mai puternică formă de schimbare”, a mai transmis sursa menționată anterior.

