Nuțu Cămătaru zice că luptă împotriva drogurilor. „Le-aș da pe viață”

Nuțu Cămătaru. Sursa foto: Arhiva EVZ
Nuțu Cămătaru susține că are limite clare atunci când vine vorba despre infracțiuni. Este un interlop periculos, dar sunt anumite ilegalități pe care nu le-ar face nicicum.

Nuțu Cămătaru, război cu drogurile

Interlopul a precizat într-un clip pe titok că sunt anumite lucruri pe care nu le-ar face niciodată. Ba mai mult i-ar pedepsi drastic pe cei care fac astfel de infracțiuni.

”Poate mulți gândesc despre mine că am îmbătrânit sau sunt un pic depășit. Viața de stradă acum este reprezentată de droguri. Altele nu mă mai interesează. Asta e cea mai mare pierdere a generației, se prăjesc”, a explicat interlopul.

Cu alte infracțiuni e de acord

Acesta și-a continuat pledoaria împotriva drogurilor, dar pentru alte infracțiuni. ”Le-as da pe viața celor care vând moartea albă la copii. Sunt de acord cu alte infracțiuni nu cu asta. Restul nu mă interesează ce face fiecare”, a mai spus Nuțu Cămătaru. De altfel, ar fi fost culmea să fie altfel, cazierul interlopului este o bună parte din Codul penal.

De-a lungul anilor acesta a fost acuzat și condamnat pentru constituire de grup infracțional organizat, dar și pentru proxenetism, camătă și șantaj. Cert este că niciuna dintre aceste infracțiuni nu a avut vreodată legătură cu drogurile. În sensul în care nu a fost niciodată acuzat de trafic de droguri sau de faptul că ar fi drogat femeile pentru a profita de pe urma lor, ca în alte cazuri similare.

Ilegalitățile preferate

Cu toate acestea, e departe de a fi ușă de biserică. Acesta este și motivul pentru care foarte mulți ani din viața sa i-a petrecut în spatele gratiilor. La infracțiunile mai sus menționate s-au adăugat și cele legate de deținerea ilegală de animale exotice.

De altfel leii pe care îi avea în grijă au fost luați dde către autorități în 2013. Ulterior în 2024 iar a avut probleme din aceleași motive. Cert este că acum Nuțu Cămătaru este liber ca pasărea cerului, la fel ca și fratele său, Sile.

