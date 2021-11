Să o spunem pe bune! Ce îi leagă pe avocatul Robert Roșu, judecătorul Ionuț Matei și interlopul Nuțu Cămătaru

Avocatul Robert Roșu a fost condamnat în Dosarul Ferma Băneasa la 5 ani cu executare pentru că și-a apărat clientul în baza a două hotărâri judecătorești care îl împroprietăreau pe Prințul Paul (clientul) în 2003 și 2005. Aceasta este esența dintr-o decizie contestată prin proteste publice de întreaga breaslă a avocaților.

Am explicat și la acel moment din 2020 că protestele avocaților din București și marile orașe, reclamând ca abuzivă condamnarea avocatului Roșu, nu constituie un afront adus Justiției ci dezvăluie doar practica unor judecători din așa-zisul „complet negru” de la Înlta Curte, complet care finaliza dosarele echipei DNA-SRI. În acest caz, completul a fost format din judecătorii Florentina Dragomir, Ionuț Matei și Ioana Alina Ilie.

Rechizitoriul dosarului Ferma Bănasea fusese întocmit de către doi procurori în timpul mandatului Laurei Kovesi și confirmat de către șefa DNA.

Orice demers juridic s-a făcut în acest caz pentru eliberarea avocatului n-a avut sorți de izbândă. În acest an scurs de la încarcerarea lui Robert Roșu, totuși s-a întâmplat ceva. Niște judecători au decis că Direcția Națională Anticorupție (DNA) trebuie să-i plătească avocatului Roșu daune morale de 5.000 de euro (25.000 de lei) pentru scurgerile de informații nepublice din faza de urmărire penală în dosarul Ferma Băneasa. Instanța a considerat că prin acele informații i-a fost afectată imaginea avocatului.

În urmă cu două zile, după un an de stat în pușcărie, avocatul Robert Rosu a fost achitat de un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu luarea în considerare a prevederilor art. 16 alin. 1 litera b Teza I. În traducerea termenilor juridici: „fapta nu este prevăzută de legea penală”! Aceasta înseamnă că Robert Roșu are dreptul la despăgubiri din partea statului pentru că a fost lipsit de libertate timp de un an, fiind condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală.

Dar pe judecătorul Ionuț Matei, președintele „completului negru” și pe cele două colege care l-au condamnat pe Robert Roșu pentru o faptă care nu există îi poate cineva trage la răspundere? Probabil că nu, fiindcă s-au pensionat la 50 și un pic de ani. În urma lor rămâne însă, ca o dovadă, plângerea depusă la Inspecția Judiciară în care acuzau că resimt presiuni din partea avocaţilor și cereau apărarea independenței autorității judecătorești.

Justiția din România ține cont de Parlamentul European doar când îi convine

Știm cu toții că, de câte ori politicienii și activiștii lor se încontrau pe legile justiției, se invoca ba Comisia de la Veneția, ba Parlamentul European, ba Consiliul Europei. Când însă au ieșit avocații în stradă, reclamând un abuz evident împotriva profesiei lor, existau deja rezoluții ale Parlamentului European cu privire la activitatea din avocatură.

Mai multe țări europene au reclamat o serie de abuzuri, iar Parlamentul European a adoptat două Rezoluții – Rezoluția 2348 (anul 2020) și Recomandarea 2188 (2020) privind „Principiile și garanțiile avocaților”.

Raportul Bashkin privind „Principiile și garanțiile avocaților” a fost întocmit la solicitarea Consiliului de Miniștri și prezentat la data de 29 septembrie 2020. În el sunt identificate marile probleme cu care se confruntă avocații din diferite state membre ale Consiliului Europei, printre care și România.

Constatările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Potrivit raportului, Adunarea se arată îngrijorată de numeroasele cazuri de încălcare a drepturilor avocaților, inclusiv atacuri împotriva securității și independenței acestora, comise în ultimii ani. Cităm din Raport:

● Avocații au fost, de asemenea, identificați cu clienții lor și, prin extensie, cu afilierile politice ale clienților lor sau infracțiunile de care aceștia sunt acuzați.

● Una dintre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor avocaților este convocarea avocaților la audieri de către organele de anchetă în calitate de martori în cazurile în care avocații acordă asistență juridică clienților lor..

● Avocații sunt chemați să se prezinte ca martori în procedurile împotriva clienților lor și li se cere să explice de ce și cum își reprezintă clienții.

● Avocații se confruntă cu hărțuiri administrative și judiciare, inclusiv ingerințe abuzive asupra drepturilor și privilegiilor lor profesionale, cum ar fi violarea comunicărilor privilegiate dintre avocat și client, perchezițiile corporale sau a sediilor lor profesionale, confiscări ale documentelor legate de caz, supraveghere ilegală audio și video, necomunicarea informațiilor esențiale legate de caz, trecerea pe liste cu persoane care au diverse interdicții, inclusiv de călătorie. (…)

Credeți că pe ministrul Justiției de la acea vreme, Stelian Ion de la USR, l-a interesat aceste constatări și să ia o poziție de om politic pentru buna desfășurare a actului de justiție în România? Mai ales că fusese și avocat! Nici vorbă.

Judecătorul care l-a favorizat pe Nuțu Cămătaru: Ionuț Matei

Ieri, celebrul interlop Nuțu Cămătaru, pe numele lui adevărat Ion Balint, a fost adus în fața presei de către Codin Maticiuc care a scris o carte despre viața lui.

Ca jurnalist de investigații, acreditat pe lângă instituțiile Justiției, îl știu bine pe eroul cărții lui Codin și cât de mult a dat de furcă polițiștilor și procurorilor.

N-am vrut să apelez la notițele mele despre o anume întâmplare din motive absolut obiective. Eu am mai criticat pozițiile judecătorului Ionuț Matei (azi, tânăr pensionar) de-a lungul timpului. Sunt însă jurnaliști care l-au pus pe un pedestal, transformându-l într-un Zeu al Dreptății, unii chiar știindu-i trecutul și ascensiunea. Drept urmare, am să redau dintr-un articol semnat de Ondine Gherguț în România Liberă din 4 iulie 2008. Veți vedea ce îl leagă pe judecătorul Ionuț Matei de interlopul Nuțu Cămătaru, căci de avocatul Robert Roșu tocmai v-am arătat. Nu cred că această întâmplare i-a fost povestită de celebrul interlop lui Codin Maticiuc ca să o regăsim în cartea „Nuțu Cămătaru, dresor de lei și de fraieri”.

Ondine Gherguț scria în 2008, când Cămătaru încerca să obțină o eliberare din penitenciar, că a mai existat un precedent care l-a favorizat pe șeful clanului din Rahova.

„Este vorba de decizia dată de judecatorul Ionuț Matei de la Curtea de Apel București, care, intr-un alt dosar al lui Nuțu Cămătaru, a anulat probe de interceptări de convorbiri telefonice cu mandat de la judecător, deși Curtea Constituțională hotărâse ca acestea sunt perfect valabile. De asemenea, Ionuț Matei i-a redus lui Nuțu pedeapsa de la 9 ani de pușcărie (dată de Tribunalul București) la 2 ani și 8 luni. În loc să fie pedepsit că nu a respectat o decizie a Curții Constituționale, care funcționează ca text de lege obligatoriu, Ionuț Matei a fost promovat la Înalta Curte de Casație și Justitie. Într-o convorbire telefonică, Nuțu Cămătaru il lauda pe judecatorul Ionuț Matei ca fiind „singurul care știe dosarul”.

Judecatorul Ionuț Matei, lăudat de frații Cămătaru

Fragment de convorbire telefonică din data de 29 noiembrie 2007 dintre Nuțu Cămătaru și fratele său Sile, aflat în alt penitenciar, convorbire în care este invocat numele judecătorului Ionuț Matei, cel care a anulat probe și a redus pedeapsa lui Nuțu de la 9 ani la 2 ani și 8 luni.

Nuțu: … Spune-i lui Ion ca sunt bine, am auzit că are 50 la braț, să se antreneze, că ne bat fraierii… Dom’le, s-a eliberat Cristofor, că-ți bagă ție credit.. (…) Trebuia să nu mai vorbești cu ăsta de prima dată. Și de la pârnaie ai văzut ce declarații urâte a dat fraieru asta… Lu’ fraieru ăsta i-a părut bine când ne-a arestat prima dată.

Sile: Să moară ce am mai scump, aici să mor, dacă mi-a băgat ăsta credit (…).

Nuțu: Și, dom’le, că și-a făcut Fane Spoitoru restaurant la el acolo. Păi, zice, ce-mi spui mie – l-a luat nevasta-mea la unșpe metri. Că cu Nazare, Nazare n-a vrut să strice cu aia ca a dat bani acolo că erai tu, vezi doamne acolo, ai înțeles? La Margineni (pușcăria unde a fost mutat Sile Cămataru și unde i s-a acceptat eliberarea condiționată – n.r.). Băi, lasă-i dracu’, i-a zis nevasta-mea. Dom’le, da l-ai bătut, dom’le! Normal că l-am bătut. Zice că barbatu-mio, cand l-a cunoscut pe Nazare, era bucatarul lui. (….) Fraieru’ ăsta, care când l-a arestat atunci i-am dat 3.000 de dolari lui Bucoviceanu și nici în ziua de azi nu mi-a dat banii.

Sile: O să le vină rândul la toți.

Nuțu: Până le vine rândul, noi suntem înțepați bine de tot. (…) Ce să-ți fac, mâncați-aș nasu’, dacă fratele nostru (Gulu – n.r.) și-a cumpărat mașina de 100.000. (…) Mă doare în capul pieptului, de nu mai pot, de la supărări!

Sile: Altceva nimic.

Nuțu: Nimic, nu? Bine, mă…

Sile: Oricum, nu cred că ne judecă pe 4.

Nuțu: De ce?

Sile: Păi, cică președintele completului e Matei Ionuț și Matei Ionuț nu are cum să ne judece pe noi (judecătorul care i-a redus pedeapsa lui Nuțu de la 9 ani la 2 ani și 8 luni – n.r.).

Nuțu: Și dacă ne judecă, el se abține la pronunțare, mai sunt ăilalți doi, care-i problema?

Sile: Păi, nu merge.

Nuțu: De ce?

Sile: Păi n-are cum, că în mod normal trebuie prinși la pronunțare. Dacă era voie cu doi, ne judeca doi.

Nuțu: Nu știu, dar e foarte încurcat, el e cu șustă băgat acolo. Adică dosarul e foarte încurcat, el e singurul care-l știe, d’aia l-au băgat ăștia, ai înțeles? Îți spun eu, că pe voi de 4 ani trebuia să vă pună pe liber. Ce dracu’, ai înțeles?

Sile: Deci, tot ce am auzit eu s-a adeverit. Când i-am zis lui Costea (un avocat – n.r.) că o să fie Ionuț Matei, așa a fost”.

Judecătorul Ionuț Matei a fost cercetat de CSM

Ionuț Matei, ajuns judecător la Înalta Curte în 2007, a fost cercetat de inspectorii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru că a redus pedeapsa lui Nuțu Cămătaru, de la 9 ani de închisoare la doar doi ani, șapte luni și 17 zile, prin anularea unor probe considerate legale de către Curtea Constituțională. Același judecător, când activa la Curtea de Apel București, a redus pedepsele mai multor membrii ai clanului Cămătaru, i-a scos de sub sechestru lui Nuțu mai multe bunuri, ba a respins despăgubirile solicitate de victime. Procurorii erau turbați, îl acuzau pe judecător că le-a stricat dosarul.

Despre toate acestea a scris și Ondine Gherguț și alți ziariști. Dar unii n-au mai vrut să-și amintească. Poate vine acum cu dezvăluiri Nuțu Cămătaru, că tot a devenit personaj monden, gata să-i dea în gât „pe fraieri”. Deocamdată, la lansarea de carte, a zis doar de politicieni, dar… mai știi?! În 18 ani de pușcărie o fi dresat și câțiva de prin justiție.