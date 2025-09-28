Monden

Lege dată special pentru Nuțu Cămătaru. Motivul din spatele actului normativ.

Lege dată special pentru Nuțu Cămătaru. Motivul din spatele actului normativ.Nuțu Cămătaru / sursa foto: Facebook
Legea anti mafie, așa cum îi spune Nuțu Cămătaru ar fi fost dată pentru el ca să rămână fără una dintre cele mai importante afaceri. Este vorba despre o firmă unde avea 2700 de angajați.

Nuțu Cămătaru, acuzații țintite

Celebrul interlop spune că la un moment dat s-a datorit ca el să rămână fără una dintre cele mai importante afaceri. ”Poate lumea nu știe, pentru mine s-a dat o lege în România. Era o lege anti-mafie, care mi-a fost aplicat doar mie și lui Voiculescu. Și niciodată nu am fost întrebat de unde am avut banii să justific.

Mai exact pentru o firmă de bodyguarzi, unde aveam 2700 de angajați, care era condusă tot de domnii polițiști, că nu avea cine. O aveam cu Szobi Csech și aveam toate cluburile, tot ce mișca prin România asta. Și bineînțeles s-a inventat altă firmă după ce a fost decimată firma mea. Și a apărut această firmă care trebuia să apară pe piață”, a explicat Nuțu Cămătaru.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”
Sporuri de tăcere în sistemul public. Cât costă discreția bugetarilor
Așteaptă reabilitarea

Pe de altă parte, acesta spune că nu s-a ferit să răspundă pentru faptele sale. ”Nu am fost ușă de biserică, am trăit la graniță cu legea. Nu mi s-a făcut niciodată dreptate aici la noi în țară. Am răspuns pentru tot ce am făcut. Nici nu am fugit ca alții, că am și eu foarte mulți bani. Mă cunoaște tot mapamondul.

Puteam să mă mut și eu în Italia, să-mi fac mutație, să execut pedeapsa cu brățară de picior. Dar am stat să dau piept cu legea”, a mai spus Nuțu Cămătaru. Acesta va afla în luna octombrie dacă magistrații decid să îl reabiliteze. De altfel la începutul acestui an au existat zvonuri precum că acesta și-ar dori să intre în politică. În cazul în care va fi reabilitat nu-l va opri nimic să facă acest pas.

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
