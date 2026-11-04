Nuclearelectrica pregătește repornirea unui reactor. Situația de la Cernavodă rămâne complicată

Nuclearelectrica a început procedurile de repornire a Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, după ce au fost îndeplinite condițiile minime de siguranță. Reactorul ar urma să fie reconectat la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie 2026. În cazul Unității 2, reluarea activității depinde în continuare de creșterea debitului Dunării.

„Pornirea unei unităţi nucleare este o operaţiune complexă, strict procedurata şi se desfăşoară cu respectarea riguroasă a cerinţelor de securitate nucleară”, a transmis compania.

Potrivit calendarului comunicat de Nuclearelectrica, resincronizarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Directorul general al companiei, Mihai Gioara, a declarat că începerea procedurilor reprezintă o etapă așteptată după îndeplinirea cerințelor necesare pentru repornirea reactorului.

„începerea manevrelor de pornire a Unităţii 1, odată cu îndeplinirea condiţiilor minime pentru pornirea în deplină siguranţă, este un pas important, aşteptat deopotrivă de companie, de autorităţi şi de public”.

Acesta a vorbit și despre măsurile luate în perioada în care centrala a fost oprită, precum și despre soluțiile avute în vedere pentru limitarea efectelor unor situații similare.

„Reconectarea unităţii la SEN este necesară pentru securitatea energetică şi stabilitatea sistemului. Pe toată durata opririi, specialiştii centralei au derulat, cu profesionalism şi responsabilitate, activităţi specifice pentru menţinerea unităţilor în condiţii sigure. Le mulţumesc pentru tot efortul susţinut. Acest context ne determina să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanţe se vor repetă. Împreună cu autorităţile competenţe şi partenerii, lucrăm la soluţii concrete pe termen scurt, mediu şi lung, care să crească disponibilitatea instalaţiilor în situaţia reapariţiei unui eveniment similar şi să ii reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare", a declarat Mihai Gioara.

Reluarea funcționării Unității 2 este condiționată de nivelul Dunării, care trebuie să crească suficient pentru a permite desfășurarea operațiunilor în siguranță.

Nuclearelectrica a explicat că reactorul Unității 1 are nevoie de cantități mari de apă pentru răcire. Utilizarea acesteia va determina o scădere a nivelului apei din bazinul de aspirație. În aceste condiții, repornirea celui de-al doilea reactor nu poate avea loc până când debitul fluviului nu va înregistra o creștere susținută.

„Prin urmare, pornirea Unităţii 2 depinde de o creştere susţinută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiţii, Unitatea 2 va putea fi repornită şi sincronizată ulterior la SEN”, a mai transmis compania.

Nuclearelectrica nu a comunicat o dată pentru reconectarea Unității 2, aceasta urmând să fie stabilită în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026. Ulterior, pe 13 august, Unitatea 2 a fost deconectată treptat de la Sistemul Energetic Național.

Oprirea ambelor reactoare a dus la suspendarea completă a activității de producere a energiei electrice în centrală, pe fondul nivelului redus al Dunării.

Condițiile hidrologice continuă să influențeze calendarul de repornire a unităților nucleare. Potrivit datelor hidrologice de miercuri dimineață, debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, era în creștere și ajunsese la 1.700 de metri cubi pe secundă.

Valoarea rămâne însă mult sub media multianuală a lunii noiembrie, de 4.700 de metri cubi pe secundă.