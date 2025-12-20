Nu-i ca-n filme: ce „învață” tinerii despre viața intimă nu e realitatea

Guvernul Regatului Unit a anunțat o nouă strategie menită să reducă violența împotriva femeilor și fetelor (VAWG) în școli, printr-un program care va include educație despre relații sănătoase și prevenirea misoginismului încă de la vârste fragede.

Potrivit publicației The Guardian, copiii de doar 11 ani care manifestă comportamente misogine vor fi învățați să facă diferența între pornografie și relații reale, în cadrul unei investiții de mai multe milioane de lire sterline.

Conform strategiei guvernamentale, profesorii vor putea trimite tinerii care prezintă risc de a face rău pe cursuri comportamentale și vor fi instruiți să intervină atunci când observă comportamente îngrijorătoare.

Aceasta va completa curriculumul RSHE (Relații, Sex și Educație pentru Sănătate), care va deveni obligatoriu în școlile de stat din septembrie 2026, incluzând lecții actualizate despre alfabetizare AI, deepfake-uri și riscuri online.

Keir Starmer, liderul Partidului Laburist, a subliniat importanța intervenției timpurii:

„Fiecare părinte ar trebui să poată avea încredere că fiica sa este în siguranță la școală, online și în relațiile sale. Dar prea des, idei toxice se instalează devreme și rămân necontestate.”

Cursurile vor include instruire despre coercition, presiune de grup, alfabetizare pornografică – inclusiv identificarea diferenței dintre fantezie și relații reale – și stalking. În plus, se vor desfășura programe pilot în care experți vor sprijini profesorii să educe copiii despre consimțământ și riscurile împărtășirii imaginilor explicite.

Jess Phillips, ministrul pentru siguranță, a subliniat că „O strategie este doar cuvinte. Și știm că cuvintele nu sunt suficiente. Ceea ce contează este acțiunea.”

Strategia se va concentra pe trei piloni principali: prevenirea influenței negative a unor figuri din „manosferă”, precum Andrew Tate, oprirea agresorilor prin echipe dedicate de infracțiuni sexuale și ordine de protecție pentru abuz domestic, și alocarea a 550 milioane lire pentru sprijinirea victimelor.

Cu toate acestea, Nicole Jacobs, comisarul pentru abuz domestic în Anglia și Țara Galilor, a atras atenția asupra lipsei finanțării pe termen lung pentru servicii specializate:

„Există încă niciun fond sustenabil pentru a asigura că victimele pot accesa sprijin în zona lor, în ciuda faptului că multe dintre aceste măsuri vor crește probabil numărul de referiri; școlile suprasolicitate de pe prima linie nu sunt echipate cu infrastructura necesară pentru a proteja victimele minore ale abuzurilor domestice.”

David Lammy a subliniat importanța educației timpurii pentru băieți: „Bătălia începe cu modul în care ne creștem băieții”, adăugând că masculinitatea toxică și siguranța femeilor și fetelor „sunt legate între ele”.

El a precizat:

„Copiii de astăzi cresc într-o lume digitală pe care mulți părinți abia o recunosc. Un loc unde pornografia este ușor accesibilă, misoginismul se răspândește rapid și vocile puternice și urâte le spun băieților că controlul este putere și empatia este slăbiciune.”

Deputatul Alex Davies-Jones, ministru pentru victime, va organiza anul viitor un summit național privind provocările întâmpinate de bărbați și băieți.

În paralel, școlile secundare vor primi sprijin suplimentar pentru a combate misoginismul și a promova relații sănătoase. Andrea Simon, director al coaliției End Violence Against Women, a menționat că „există multe ambiții lăudabile în strategia VAWG, dar va fi dificil de implementat date fiind resursele limitate ale serviciilor statale și sectorului voluntar.”