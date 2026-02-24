Noi detalii privind imaginile surprinse de camera de la domiciliul lui Nancy Guthrie

Autoritățile americane investighează informații noi legate de dispariția lui Nancy Guthrie, femeia în vârstă de 84 de ani din Tucson, Arizona, potrivit Fox News.

Surse apropiate anchetei au confirmat apariția unor detalii suplimentare referitoare la imaginile surprinse de camera de tip sonerie montată la locuința acesteia.

Potrivit unei surse familiarizate cu ancheta, una dintre imaginile obținute de pe camera doorbell Nest ar fi fost captată la o dată diferită față de celelalte fotografii publicate de FBI.

Această informație sugerează că suspectul mascat ar fi vizitat anterior proprietatea, posibil pentru a analiza zona înainte de presupusa răpire a lui Guthrie, semnalată în noaptea de 1 februarie.

Sursa citată a refuzat să precizeze data exactă la care ar fi fost realizată imaginea anterioară, invocând caracterul activ al investigației.

Șeriful comitatului Pima, Chris Nanos, a declarat pentru Fox News că informația nu provine din partea sa.

În ultimele săptămâni, autoritățile au transmis mai multe apeluri către rezidenții din zonă, solicitând verificarea sistemelor proprii de supraveghere video.

Cererile au vizat inițial întreaga lună ianuarie, ulterior noaptea de 11 ianuarie, precum și intervalul de timp dintre 31 ianuarie și 1 februarie, considerat critic în contextul dispariției.

Informația privind posibila vizită anterioară a suspectului a fost relatată inițial de ABC News, care a citat surse anonime.

Jason Pack, fost agent special FBI, a explicat pentru Fox News Digital semnificația acestor detalii în cadrul unei anchete penale.

„Asta indică sofisticare. Este semnul distinctiv al cuiva care s-a gândit la acest lucru înainte de a acționa. Și contează semnificativ din punct de vedere juridic, deoarece premeditarea și planificarea cresc gravitatea faptelor analizate de investigatori”, a declarat Pack.

Acesta a adăugat că apariția suspectului de două ori în imagini video, în ciuda încercărilor de a evita identificarea, ar putea avea relevanță pentru anchetă:

„Suspectul din acest caz poate că a crezut că este atent. Dar să apari de două ori pe cameră în timp ce încerci să eviți identificarea nu este prudență. Este expunere. Iar în acest moment, anchetatorii lucrează intens pentru a reduce acest decalaj.”

Departamentul Șerifului din comitatul Pima a anunțat anterior că sistemul doorbell al locuinței s-a deconectat la ora 1:47 a.m. în noaptea dispariției. Ulterior, la 2:12 a.m., una dintre camerele de securitate ar fi detectat prezența unei persoane, însă evenimentul nu a fost înregistrat video.

Aceste informații au alimentat speculații privind posibila manipulare a echipamentului de supraveghere.

După publicarea articolului Fox News Digital, Departamentul Șerifului din comitatul Pima a emis o declarație oficială, subliniind că imaginile difuzate anterior nu conțin marcaje temporale.

„Suntem conștienți că imaginile doorbell publicate la începutul investigației prezintă un suspect în diferite etape ale vestimentației, inclusiv cu și fără rucsac. Nu există marcaje de dată sau oră asociate acestor imagini. Prin urmare, orice sugestie că fotografiile au fost realizate în zile diferite este pur speculativă”, se arată în comunicatul instituției.

FBI nu a oferit imediat un punct de vedere oficial ca răspuns la solicitările presei. Agenția federală coordonează în continuare investigația.

Diferențele observate în îmbrăcămintea suspectului – inclusiv lipsa rucsacului și a armei în unele imagini – au ridicat anterior întrebări în rândul experților, care au analizat posibilitatea implicării mai multor persoane sau schimbarea deliberată a aparenței.

Ancheta este în desfășurare.