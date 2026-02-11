Suspect reținut în cazul Nancy Guthrie, după ce FBI a publicat imagini

O persoană a fost reținută pentru audieri în ancheta privind dispariția lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei emisiunii „Today”, Savannah Guthrie. Informația a fost confirmată pentru The Associated Press de două persoane familiarizate cu desfășurarea investigației, care au vorbit sub protecția anonimatului, pentru că nu erau autorizate să ofere detalii publice.

Potrivit surselor citate de The Associated Press, persoana a fost reținută marți într-o zonă situată la sud de Tucson, în statul Arizona.

Până în acest moment, autoritățile nu au precizat dacă persoana audiată este aceeași cu individul surprins în imaginile de supraveghere publicate în aceeași zi.

Reprezentanții forțelor de ordine nu au oferit informații suplimentare despre identitatea persoanei sau despre eventuale acuzații. Ancheta este în desfășurare, iar oficialii au subliniat că nu pot comenta detalii dintr-o investigație activă.

Detalii despre caz au venit la câteva ore după ce Biroul Federal de Investigații (FBI) a făcut publice primele imagini de supraveghere legate de dispariția femeii în vârstă de 84 de ani.

În înregistrările video apare o persoană mascată, purtând un rucsac, îmbrăcată cu haine cu mâneci lungi și pantaloni lungi, apropiindu-se de ușa locuinței lui Nancy Guthrie din apropierea orașului Tucson.

Imaginile arată cum persoana pare să poarte un toc pentru armă și încearcă să acopere camera soneriei cu o mână înmănușată, folosind ulterior plantele din apropiere pentru a bloca unghiul de filmare.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că „individul înarmat” pare să „fi intervenit asupra camerei”. Oficialul a precizat că nu este pe deplin clar dacă în toc se afla o armă.

Potrivit FBI, înregistrările au fost recuperate din date reziduale existente în sistemele interne ale dispozitivului, după mai multe zile în care anchetatorii au încercat să recupereze imagini considerate pierdute, corupte sau inaccesibile.

Autoritățile consideră că Nancy Guthrie ar fi fost luată împotriva voinței sale din locuința sa. Ea a fost văzută ultima dată pe 31 ianuarie și a fost raportată dispărută a doua zi, după ce nu a participat la slujba religioasă la care obișnuia să meargă.

Șeriful comitatului Pima a anunțat anterior că testele ADN efectuate asupra unor urme de sânge găsite pe veranda casei au confirmat că acestea îi aparțin lui Nancy Guthrie.

De asemenea, autoritățile au transmis că femeia are nevoie de medicație zilnică pentru hipertensiune și afecțiuni cardiace, inclusiv un stimulator cardiac.

Savannah Guthrie a distribuit marți imaginile de supraveghere pe rețelele sociale, însoțite de mesajul:

„Credem că este încă în viață. Aduceți-o acasă”, alături de numerele de contact ale FBI și ale biroului șerifului.

Cu o zi înainte, prezentatoarea a transmis un mesaj video în care a afirmat: „Suntem într-un moment de disperare” și a făcut apel la populație spunând: „Avem nevoie de ajutorul vostru.”

Într-un mesaj anterior adresat presupuşilor răpitori, membrii familiei au declarat: „Vrem să auzim de la voi și suntem pregătiți să ascultăm.”

Ulterior, fratele acesteia a transmis: „Cine o ține pe mama noastră, vrem să auzim de la voi. Nu am primit nimic direct.”

Familia a mai precizat într-un alt mesaj: „Acesta este singurul mod în care vom avea liniște. Este foarte valoros pentru noi și vom plăti.”

Reprezentantul FBI a declarat că agenția nu are informații despre o comunicare directă în desfășurare între familie și presupuşii răpitori. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat oficial existența unor suspecți sau persoane de interes.

FBI a amplasat panouri digitale în mai multe orașe din state precum Texas și California, în încercarea de a obține informații suplimentare de la public.

Anchetatorii au transmis și un apel general: „Cineva deține acea informație esențială care ne poate ajuta să o aducem pe Nancy acasă.”