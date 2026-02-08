Monden

Mihaela Tatu, confesiuni dureroase: Sunt toată șuruburi, la propriu

Mihaela Tatu. Sursa foto: Facebook
Mihaela Tatu este cu adevărat cel puțin de 3Xfemeie, având în vedere câte operații și intervenții are. Prezentatoarea a explicat că i-a cam plăcut viața și adrenalina, așa că a ajuns de multe ori și la spital.

Mihaela Tatu le-a încercat pe toate

Celebra prezentatoare a explicat că de-a lungul vremii a făcut inclusiv sporturi extreme. Asta pentru că i-a plăcut mereu să fie băiețoasă, drept urmare a precticat chiar și săritul cu parapanta. Evident că unele dintre aventuri au venit la pachet cu răni. ”Toată sunt șuruburi și coaste rupte pentru că sunt băiețoasă, bungee jumping, parapantă.

Mihaela Tatu

Mihaela Tatu. Sursă foto: Facebook

Șapte ani am avut cal, deci probleme la coaste. Cățărare, schi, dans sportiv, operații, transplaturi. Aici am o chestie care îmi ține genunchiul, o ancoră. Au făcut doctorii lucru manual pe mine”, a explicat Mihaela Tatu.

”Dansez pentru tine” i-a adus un transplant

Pe de altă parte, acesteia i-au plăcut și emisiunile ceva mai antrenante. Așa că a participat la Dansez pentru tine. Numai că acolo efortul fizic a fost unul considerabil.

”Am un transplant de ruptură de ligament încrucișat și menisc pe care am avut-o atunci la ”Dansez pentru tine.” A trebuit înlocuit ligamentul cu tendonul. Și mi-au luat un tendon dintr-o parte și mi l-au pus în partea cealtă. Și din acel moment s-a dus tot, tot”, a mai povestit moderatoarea.

Nu mai are emisiune

Deși la începutul anului 2025 se anunța marea întoarcere în televiziune a ei, iată că sorții au avut altă părere. Așa se face că nici nu a debutat bine că a și rămas fără emisiune.

Drept urmare acum moderatoarea se ocupă de cursurile ei de comunicare, are evenimente la care participă în calitate de speaker și nu numai.

