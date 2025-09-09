Monden Mihaela Tatu, dezvăluiri din Peru și India. Ce a făcut fosta prezentatoare







Mihaela Tatu a explicat la un podcast care au fost ultimele experiențe din viața ei și cum le-a plătit, având in vedere ca ultimele planuri nu prea i-au ieșit. Fosta prezentatoare nu s-a dat înapoi de la nimic!

Fosta prezentatoare a explicat ca nu i-a fost tocmai ușor să treacă prin experiențe spirituale. Mai ales din punct de vedere financiar. “N-am avut un chior, am plătit în rate și când am ajuns acolo mi-am dat seama ca de fapt e altceva. Am fost și în Peru și în India. Însă marea provocare pe care mi am dorit să o trăiesc și despre care nu văd de ce oamenii nu vorbesc.

Ayahuasca este un maglavais foarte șmecher făcut din niște frunze și o scoarță de copac. Te duce într-o zonă pe care unii o numesc halucinantă. Și în funcție de ce ai tu băgat pe sub covor scoate la suprafață.

Din interiorul tău. Icnești a vomă, dar nu vomiți nimic! La un moment dat vomiți lumină! Ai tot felul de trăiri în funcție de ce ai tu în spate de rezolvat”, a explicat Mihaela Tatu.

După experiența din Peru, Mihaela Tatu a mers în India unde a stat la un ashram. “Ai văzut când pui ceapă sau varză pe o bubă strânge și apoi pocnește, acolo a pocnit. India a venit și a curățat. Am plecat într-un ashram, unde am mâncat sănătos, unde m-am rugat de dimineață până seara”, a mai spus ea.

Mihaela Tatu trebuia să aibă o emisiune la Antena, proiect care a picat la numai o săptămână de la începerea lui. Acela a fost momentul în care fosta prezentatoare a decis să ia calea spiritualității în cele două forme descrise mai sus. Practic ea a fost înlocuită rapid în acea emisiunea de Mirela Vaida