De ce a spus „stop” televiziunii. Mihaela Tatu: „Odată ce prinzi gustul libertății nu mai poți să stai legată”

Mihaela Tatu rămâne una dintre vocile și figurile asociate cu o perioadă de referință din televiziunea românească. A construit formate de talk-show care au rămas în memoria publicului și a avut ani în care micul ecran i-a dictat ritmul de viață. În 2024, a existat o scurtă reapariție în grila TV, o revenire mult comentată, dar nu una care să o readucă în zona de emisie zilnică pe termen lung.

Deși a rămas prezentă în spațiul public prin cursuri, traininguri și apariții punctuale, Mihaela Tatu spune de ce nu își mai dorește să revină pe micul ecran: „Nu-ți mai aparții în momentul în care lucrezi într-un post de televiziune sau ești actor, lucrezi pentru ceilalți. Tu nu-ți aparții!”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Pentru public, Mihaela Tatu rămâne prezentatoarea cu voce caldă și energie molipsitoare care a dus în prime-time poveștile de viață ale oamenilor obișnuiți – mai întâi la Pro TV, cu „Viața bate filmul”, apoi la Acasă TV, cu „De 3x femeie”, și la Antena 2, cu „Celebri sau nu”.

Mihaela Tatu nu vorbește despre televiziune ca despre ceva pierdut, ci ca despre o etapă foarte clar definită. A fost o perioadă intensă, cu expunere, cu ritm, cu impact — dar și cu costuri personale.

Astăzi, după ani de formare ca trainer, om de radio, voce de reclame și speaker motivațional, Mihaela privește televiziunea cu tandrețe, dar fără nostalgie oarbă.

Poate tocmai de aceea, în locul unei reveniri permanente, preferă aparițiile punctuale, din postura de invitat, acolo unde își poate doza energia și mesajul:

„Când mi se face dor de televiziune răspund prezent invitațiilor colegilor mei. Mă duc la Măruță, la Vorbește lumea… mă duc invitată la emisiuni când mi se face dor de televiziune”, a mai povestit aceasta.

Când Antena 1 a anunțat noul talk-show „În direct cu România”, cu Mihaela Tatu la cârma emisiunii, era, la prima vedere, terenul ideal pentru cineva ca ea: un om obișnuit să pună întrebări, să asculte, să tempereze, să meargă la miezul emoțiilor.

Emisiunea a debutat pe 10 martie 2025 și a fost programată inițial de luni până vineri, în fiecare după-amiază. O mare revenire a Mihaelei Tatu după o pauză de 25 de ani de televiziune. La scurt timp, Antena 1 a modificat ora de difuzare, mutând „În direct cu România” de la 17.00 la 17.30, pentru a face loc unui Observator mai lung. Din exterior, aceste schimbări rapide au părut un semn că lucrurile nu funcționează așa cum își imaginaseră inițial producătorii.

A urmat decizia care a aprins comentariile din online: la nici o lună de la lansare, Mihaela Tatu a fost înlocuită de Mirela Vaida la cârma emisiunii, iar ulterior postul a renunțat cu totul la format. Pentru o revenire așteptată și comentată de mulți, finalul a fost neașteptat.

Astăzi, Mihaela Tatu nu vorbește despre renunțare, ci despre altă formă de prezență pe micul ecran. Nu exclude ideea de a mai apărea pe TV, însă nu o vede revenind la un format fix, zilnic, permanent.

„Nu mai pot! Odată ce prinzi gustul libertății nu mai poți să stai legată”, a povestit Mihaela Tatu pentru Evenimentul Zilei atunci când a venit vorba despre o posibilă revenire pe micile ecrane.

Dacă în anii de televiziune programul îi era dictat de grila postului, astăzi Mihaela Tatu își face programul după bunul plac. Spune râzând că în marea majoritate a timpului călătorește: „Eu acum am venit din Alba Iulia, după ce am fost într-o stațiune în Bihor… stau două zile aici (București, n.r.), la sfârșitul săptămânii sunt la Cluj și apoi mă întorc la Oradea. Îmi place să mă plimb, să călătoresc!”

Dincolo de trainingurile de comunicare și dicție, Mihaela și-a lansat recent și un podcast – o continuare firească a dialogului pe care l-a avut mereu cu publicul, doar că în altă formulă.

„M-au împins mai mult prietenii de la spate, tot ei mi-au făcut decorul. Pentru podcast vin în București. Sunt o navetistă!”, mărturisește ea.

Mihaela Tatu mărturisește că această perioadă a vieții ei este și cea mai frumoasă de până acum.