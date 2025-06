International Noi detalii despre loviturile lansate asupra Iranului. Statele Unite au scos artileria grea







Apar noi detalii legate de loviturile lansate asupra Iranului. Un oficial american a declarat că Statele Unite au desfășurat șase bombardiere strategice B-2 pentru a lansa 12 bombe de tip „bunker buster” asupra instalației nucleare Fordo din Iran. Potrivit acestuia, submarinele Statelor Unite au lansat 30 de rachete de croazieră TLAM asupra a două alte locații nucleare iraniene, Natanz și Isfahan.

Statele Unite au intervenit în războiul dintre Iran și Israel

Aioanele B-2 au decolat din baza situată în Missouri și au zburat fără escală timp de aproximativ 37 de ore, fiind realimentate în aer de mai multe ori, din cauza distanței mari și a complexității misiunii. Oficialul a vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al operațiunii, potrivit The New York Times.

Într-un discurs susținut sâmbătă seara la Casa Albă, Trump a calificat loviturile americane asupra infrastructurii nucleare iraniene drept un „succes militar spectaculos”, afirmând că țintele vizate au fost „complet și total distruse”.

Un nou avertisment pentru Iran

Trump a transmis un avertisment Iranului, declarând că Statele Unite ar putea viza noi obiective în cazul în care Teheranul nu optează pentru o soluție pașnică.

Atât autoritățile iraniene și saudite, cât și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) au declarat că, în urma atacurilor lansate de Statele Unite asupra Iranului, nu a fost înregistrată nicio poluare radioactivă. Potrivit site-ului Al Jazeera, Arabia Saudită a confirmat că pe teritoriul regatului nu s-au detectat urme de contaminare radioactivă după loviturile aeriene americane.

”Comisia de reglementare nucleară și radiologică a regatului afirmă că nu au fost detectate efecte radioactive asupra mediului”, arată sursa.

De asemenea, iranienii au anunțat că locuitorii din orașele situate în apropierea țintelor nucleare nu sunt în pericol.

Statele Unite au răspuns cererii venite din partea Israelului

După valul de atacuri lansate în ultimele zile, liderii israelieni i-au cerut ajutorul lui Donald Trump. Deși inițial a lăsat de înțeles că SUA nu se vor implica în acest conflict, liderul de la Casa Albă a făcut o mutare cheie. Cu o zi înainte de atac, liderii din Iran i-au transmis că acest război nu aparține Statelor Unite.