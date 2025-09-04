Social Poți să iei amendă mare dacă frânezi într-o situație banală. Schimbare în lege







Noi amenzi pentru șoferii care au obiceiul de a frâna brusc la apropierea de radarele de viteză au fost anunțate de Departamentul de Circulație din Spania. Autoritățile spun că această practică, întâlnită frecvent pe drumurile naționale și autostrăzi, nu doar că pune în pericol traficul, dar și sabotează eforturile de a reduce accidentele rutiere provocate de viteză.

Noua strategie vizează instalarea unor radare suplimentare, amplasate atât înainte, cât și după punctele de control oficiale. Dispozitivele de dinaintea radarului clasic vor detecta scăderile bruște de viteză, considerate suspecte, în timp ce radarele montate imediat după punctul de control vor înregistra accelerările rapide ale șoferilor care, odată scăpați de „pericol”, apasă din nou pedala de accelerație.

Măsura este menită să descurajeze acest tip de comportament și să asigure o circulație mai constantă și mai sigură.

Cei care vor fi prinși că recurg la astfel de manevre riscă sancțiuni semnificative. Amenda anunțată este de 200 de euro, la care se adaugă și 4 puncte de penalizare pe permis. Publicația spaniolă El Diario notează că autoritățile privesc fenomenul ca pe o „problemă gravă” ce trebuie corectată printr-un control mai strict și prin aplicarea unor sancțiuni clare.

În prezent, infrastructura de monitorizare rutieră a Spaniei este una dintre cele mai extinse din Europa. Conform datelor oficiale, țara dispune de 780 de radare fixe, 545 de radare mobile și 92 de echipamente rutiere speciale. La acestea se adaugă 26 de noi dispozitive, dedicate exclusiv monitorizării frânărilor bruște și a accelerărilor imediate după radar.

Implementarea noilor radare a generat și reacții critice din partea opiniei publice. O parte dintre șoferi susțin că statul urmărește mai degrabă să crească încasările din amenzi decât să reducă numărul accidentelor. Pe rețelele sociale au apărut și comentarii ironice, unii conducători auto declarând că vor continua să frâneze înainte de radar indiferent de noile reguli.

În replică, Departamentul de Circulație a explicat că obiectivul principal este siguranța rutieră și prevenirea coliziunilor cauzate de schimbările bruște de viteză.

Fenomenul nu este unul nou: și în alte state europene au fost testate sisteme similare, însă Spania pare să facă din acest proiect o prioritate la nivel național. Oficialii subliniază că o conduită predictibilă la volan este esențială pentru protecția tuturor participanților la trafic.

Pe lângă aceste sancțiuni, legislația spaniolă include deja o gamă variată de amenzi pentru șoferi. Depășirea vitezei legale cu peste 20 km/h aduce penalizări consistente, folosirea telefonului mobil la volan se pedepsește cu 200 de euro și 6 puncte, iar lipsa centurii de siguranță este sancționată cu 200 de euro și 4 puncte.

De asemenea, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor rămâne una dintre cele mai grave abateri, cu amenzi care pot ajunge la 1.000 de euro și pierderea dreptului de a conduce pentru perioade îndelungate.