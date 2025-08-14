Social Amenzile care te lasă fără permis. Portița de scăpare pentru unii șoferi







Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat propunerea legislativă prin careșoferii care nu își plătesc amenzile de circulație în termen de 90 de zile ar putea rămâne fără permis. Măsura este inspirată din modele europene, unde rata de conformare depășește 90%, în timp ce în România este sub 40%.

Cseke Attila a spus că datele oficiale arată o discrepanță semnificativă între România și alte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește plata amenzilor de circulație.

„Proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele Uniunii Europene este de peste 90 la sută. În România, acest procent este sub 40 la sută. Este o diferenţă enormă”, a declarat Cseke Attila.

Conform proiectului aflat în lucru, dacă o amendă de circulație nu este achitată în termen de 90 de zile de la emitere, permisul de conducere al contravenientului ar urma să fie suspendat până la plata integrală a sumei.

„Nu vor fi sancţionaţi cei care respectă astăzi legea, nici măcar cei care au încălcat o regulă de circulaţie, dar și-au plătit amenda. Este vorba despre cea mai mare parte a cetăţenilor care astăzi nu îşi achită aceste amenzi. Și trebuie să ai o măsură de constrângere”, a subliniat ministrul. Cseke Attila a precizat că amenzile de circulație reprezintă venituri pentru primăria de domiciliu a contravenientului. Neplata lor generează probleme la controalele Curții de Conturi.

„În momentul în care vine Curtea de Conturi la o primărie în control, întreabă: de ce nu aţi încasat amenda de circulaţie de la cetăţeanul Popescu Ion? Pentru că ar trebui să încasaţi. Dar Popescu Ion nu a plătit amenda. Trebuie să creez mecanisme prin care această amendă să poată fi încasată”, a explicat ministrul.

Măsura este inspirată din legislația altor state europene, unde suspendarea permisului este folosită pentru a obliga șoferii să-și achite amenzile. În prezent, România nu are o astfel de sancțiune, iar gradul scăzut de conformare este considerat o problemă la nivel național. „Încă o dată, să nu uităm proporţiile. Suntem în urmă, avem mai puţini cetăţeni care se conformează plătind amenda decât cei care nu plătesc”, a conchis Cseke Attila.

Potrivit formei preliminare a proiectului, suspendarea permisului nu se va aplica șoferilor care contestă amenda în instanță și au un proces pe rol. De asemenea, în cazul în care contravenientul obține o hotărâre definitivă prin care amenda este anulată sau redusă, măsura suspendării va fi revocată, iar permisul va fi restituit imediat. Sistemul ar urma să fie gestionat informatic, cu notificări automate către conducătorii auto înainte de aplicarea sancțiunii.