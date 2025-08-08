Economie Pachetul II mai trage o piele de pe contribuabili. Bugetarii de lux, încă neatinși. Document







Liste de onoare buni-platnici și suspendarea permisului pentru amenzi neachitate. Guvernul a făcut public al doilea set de măsuri din pachetul său de reforme administrative, care include propuneri privind transparența fiscală și înăsprirea regulilor pentruplata amenzilor și datoriilor. Documentul pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării cuprinde măsuri privind publicarea listelor contribuabililor fără restanțe, accesul organelor fiscale la informații despre venituri și proprietăți, dar și sancțiuni mai dure pentru cei care nu plătesc amenzile în termen.

Conform proiectului Ministerului Dezvoltării, lista informațiilor considerate secret fiscal va fi restrânsă. Astfel, datele care țin de identificarea contribuabililor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale vor fi eliminate din categoria informațiilor protejate, făcând posibilă publicarea acestora.

În prezent, personalul fiscal este obligat să păstreze confidențialitatea asupra unor date sensibile precum venituri, plăți, conturi bancare, transferuri, datorii și alte elemente obținute din declarații sau documente fiscale. Proiectul intenționează să reducă această listă pentru a permite o transparență mai mare în scopuri de control sau verificare.

Astfel, Guvernul propune ca Fiscul să publice atât listele cu debitorii care au restanțe fiscale, cât și listele cu contribuabilii persoane fizice și juridice care și-au plătit toate obligațiile la termen. Publicarea acestor liste va crește transparența și va stimula conformarea voluntară, recompensând public contribuabilii care respectă legea.

Listele persoanelor fizice vor conține date precum numele, localitatea și numărul rolului fiscal. Pentru creanțele gestionate de organele fiscale locale, listele vor fi publicate în Monitorul Oficial Local și pe site-urile autorităților locale, iar la nivel central, publicarea va fi făcută prin ordin al președintelui ANAF.

O altă măsură importantă prevede obligația Fiscului de a transmite autorităților locale informații despre sursele de venit ale persoanelor fizice, precum și date primite de la Uniunea Națională a Notarilor Publici privind tranzacțiile imobiliare și mijloacele de transport. Aceasta urmărește să sprijine autoritățile în gestionarea corectă a creanțelor fiscale locale.

Cumpărătorii care doresc să dobândească dreptul de proprietate asupra unor clădiri, terenuri sau mijloace de transport vor trebui să prezinte certificate fiscale care să ateste plata tuturor obligațiilor către bugetul local. În viitor, această confirmare va putea fi verificată electronic, eliminând astfel birocrația și sporind transparența.

Această prevedere are scopul de a garanta legalitatea tranzacțiilor imobiliare și de a preveni evaziunea fiscală, contribuind la o administrare mai eficientă a finanțelor publice locale.

Proiectul introduce o măsură nouă prin care permisul de conducere poate fi suspendat dacă amenzile contravenționale nu sunt achitate în termen de 90 de zile. Conducătorii auto cu astfel de restanțe nu vor putea circula legal pe drumurile publice cu vehiculele autorizate.

Suspendarea poate fi redusă dacă șoferul dovedește plata tuturor obligațiilor restante către bugetul local, inclusiv a amenzii care a generat suspendarea.

De asemenea, se propune o înăsprire a cuantumului amenzilor neplătite la timp. Dacă amenda nu este achitată în termen de 3 luni de la data scadenței, se aplică o majorare de 30%. O a doua majorare de 30% se aplică dacă neplata continuă după 6 luni de la scadență. Astfel, nerespectarea obligațiilor fiscale contravenționale va fi mai costisitoare pentru neplătitori.

