Motivele pentru care Nina Hruşciova a ajuns pe lista „agenților străini" a Rusiei

Nina Hrușciova. Sursa foto: Captură video
Profesorul universitar american Nina Hrușciova a fost inclusă vineri pe lista „agenţilor străini” a Rusiei, un termen cu conotaţii de spionaj aplicat persoanelor suspectate de activităţi anti-ruse, informează Reuters.

Nina Hrușciova, în vârstă de 62 de ani, predă la universitatea The New School din New York și a continuat să facă vizite de cercetare în Rusia după invazia rusă în Ucraina, începută în 2022.

Străbunicul său, Nikita Hrușciov, a condus Uniunea Sovietică între 1953 și 1964, fiind înlăturat de colegii săi din Biroul Politic.

Nina Hruşciova, acuzată de Rusia că a diseminat informaţii false despre politicile rusești

Agenţia de ştiri TASS citează Ministerul Justiţiei rus, care afirmă că Hrușciova a diseminat informaţii false despre politicile rusești și s-a opus „operaţiunii militare speciale” din Ucraina. Contactată de Reuters, Hrușciova a declarat că nu este surprinsă de această decizie, precizând că lista include acum 1.164 de persoane și organizații, printre care politicieni, jurnaliști, artiști și ONG-uri.

Persoanele desemnate „agenți străini” trebuie să respecte cerințe birocratice stricte și se confruntă cu restricții privind veniturile obținute în Rusia. Totodată, sunt obligate să menționeze eticheta în postările pe rețelele sociale sau în materialele publicate.

Unii critici ai Kremlinului văd această etichetă ca pe o emblemă de onoare, în timp ce alții consideră că reprezintă o povară care afectează activitatea lor profesională și socială.

„Există cu siguranță o ironie istorică, dar nimic șocant”

Nikita Hrușciov / sursa foto: wikipedia

Hrușciova a comentat că situația are o „ironie istorică”, făcând referire la ascensiunea reputației dictatorului Iosif Stalin în Rusia contemporană, în contextul în care Nikita Hrușciov denunțase regimul său de teroare într-un celebru discurs din 1956. „Există cu siguranță o ironie istorică, dar nimic șocant. Când Stalin este în ascensiune, Hrușciov este în declin”, a spus ea.

Nikita Hrușciov este cunoscut pentru transferul Crimeei de la Rusia către Ucraina în 1954, act inversat în 2014 odată cu anexarea Crimeei de către Rusia. De asemenea, Hruşciov a fost liderul sovietic implicat în confruntarea cu președintele american John F. Kennedy în timpul Crizei rachetelor din Cuba din 1962, când tensiunile internaționale au dus lumea la un pas de război nuclear.

