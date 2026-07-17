Președintele Nicușor Dan a declarat că intenționează să testeze într-un poligon pistolul primit cadou de la președintele Turciei. Arma a fost preluată de Serviciul de Protecție și Pază și nu a ajuns încă în posesia sa directă, iar șeful statului a spus că nu a mai tras cu muniție reală de când a făcut armata, timp de nouă luni, la Bacău.

Întrebat dacă a văzut pistolul primit în timpul vizitei din Turcia, Nicușor Dan a spus că arma a rămas la SPP, dar că a discutat deja despre posibilitatea de a o încerca.

”Nu l-am văzut. Dar chiar mai devreme discutam că trebuie să-l probăm în poligon”, a spus preşedintele, la Observator, întrebat dacă a văzut pistolul primit cadou de la preşedintele Turciei.

Șeful statului a declarat că ultima dată când a folosit o armă cu muniție reală a fost în perioada în care și-a satisfăcut stagiul militar. Nicușor Dan a făcut armata timp de nouă luni la Bacău. Ulterior, a mai încercat un dispozitiv de tragere la un târg de echipamente, însă acesta nu folosea gloanțe adevărate.

”În armată. Am făcut armata 9 luni la Bacău. De atunci nu am mai tras. Şi am mai tras la târg, la târgul de echipamente, când am fost cu băieţelul, dar nu era glonţ adevărat, era flux electromagnetic. (...) Cei de la SPP mi-au spus în seara aia, când am plecat de la Ankara: "Aţi primit un pistol, o să-l păstrăm". Mi-au cerut cumva acordul să-l ia ei”, a mai spus Nicuşor Dan.

Administrația Prezidențială a anunțat că arma oferită lui Nicușor Dan este un pistol Gumusay, pentru care există documente legale de proveniență și o licență de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Turciei.

Echipa de protecție a președintelui a preluat pistolul pentru verificările necesare. Ulterior, arma a fost înregistrată de Administrația Prezidențială și a rămas în custodia SPP.

„Conform licenței de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, arma oferită președintelui Dan este un pistol Gumusay, însoțit de documente legale de proveniență. Echipa de protecție a președintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidență de către Administrația Prezidențială, conform procedurilor specifice. Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale specifice”, a precizat Administrația Prezidențială.

În același interviu, președintele a vorbit și despre carnețelele cu coperți negre pe care le are frecvent asupra sa la întâlniri oficiale, în campanii electorale sau în timpul interviurilor. Nicușor Dan a spus că în aceste agende scrie atât informații personale, cât și date legate de activitatea sa profesională, unele dintre ele având caracter confidențial.

„E un amestec între chestiuni personale și unele mai secrete, de serviciu”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a arătat agenda pe care o folosește în prezent și a spus că a început să scrie în ea la 18 martie 2026. Carnețelul este aproape complet, iar într-un an folosește aproximativ trei astfel de agende.

„Asta pot să vă arăt. Am început-o pe 18 martie 2026 și e aproape de final. Bine, mai desenează și copiii prin ea. Am cam trei pe an”, mai spune el.

Șeful statului a povestit că, după ce firma de la care cumpărase un carnețel a observat că îl folosește, i-a trimis la Palatul Cotroceni o cutie întreagă cu astfel de produse.