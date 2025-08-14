International Nicușor Dan: Securitatea Europei depinde de oprirea războiului din Ucraina







Nicușor Dan a participat la videoconferința Coaliției de Voință, unde liderii internaționali și-au coordonat pozițiile înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

El a subliniat că încetarea focului reprezintă o condiție esențială înaintea negocierilor pentru un acord de pace, atrăgând atenția asupra importanței securității regiunii Mării Negre și a Europei. Declarațiile au fost făcute publice într-o postare pe Facebook.

În mesajul său, Nicușor Dan a afirmat că toți participanții la videoconferință au fost de acord că oprirea imediată a confruntărilor din Ucraina este un pas obligatoriu pentru a începe discuțiile privind un acord de pace durabil. Evenimentul a avut loc în contextul tensiunilor internaționale crescute și al apropiatei întrevederi dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Potrivit edilului, discuțiile din cadrul Coaliției de Voință au vizat nu doar oprirea conflictului, ci și stabilirea unor principii care să asigure protejarea intereselor Ucrainei și Europei. „Viitorul și securitatea continentului nostru depind de acest moment”, a subliniat el, evidențiind rolul crucial al regiunii Mării Negre în echilibrul strategic al Europei.

Participanții la întâlnire au salutat atitudinea președintelui Trump, pe care au descris-o drept fermă în privința opririi agresiunii și încurajării unei păci stabile. De asemenea, au convenit că orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții de securitate concrete, menite să prevină reluarea ostilităților.

Mai multe capitale europene au transmis deja susținerea lor pentru acest cadru de acțiune, considerând că o poziție comună a aliaților este esențială în negocierile internaționale. În același timp, surse diplomatice afirmă că statele membre ale Coaliției analizează posibilitatea unor mecanisme suplimentare de monitorizare a încetării focului.

Președintele României a punctat că pacea durabilă nu se poate obține fără garanții clare de securitate pentru Ucraina, menite să împiedice repetarea conflictului. Aceste garanții ar urma să fie incluse în viitorul acord, cu sprijinul direct al partenerilor internaționali și al organizațiilor de securitate colectivă.

Din perspectiva sa, regiunea Mării Negre rămâne o zonă de importanță strategică majoră, iar România are un interes direct în asigurarea stabilității acesteia. Nicușor Dan a indicat că o pace negociată pe baze solide va consolida nu doar siguranța Ucrainei, ci și securitatea întregului continent.