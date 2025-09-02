Politica Nicușor Dan se întâlnește cu Bolojan și Grindeanu. „Comunicarea a fost greșită”







Tensiunile din coaliția de guvernare ating un nivel critic. Președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor aflate la guvernare, pentru o întâlnire decisivă privind reforma administrației publice, o temă care a provocat numeroase conflicte între premierul Ilie Bolojan și partenerii săi de coaliție.

Potrivit informațiilor confirmate de liderul UDMR, Kelemen Hunor, discuțiile vor începe la ora 12:00 și vor reuni principalii actori politici, inclusiv pe premierul Ilie Bolojan, în calitate de lider al PNL. Întâlnirea are loc într-un context de dispute intense legate de disponibilizările din administrația locală și centrală și de implementarea măsurilor asumate de Guvern.

Înaintea reuniunii de la Cotroceni, Kelemen Hunor a declarat că sunt necesare „două sau trei săptămâni” pentru a lămuri situația privind numărul real de disponibilizări.

„Susținem acele măsuri care trebuie incluse în asumarea pe administrația locală și centrală, dar e nevoie de timp, de două-trei săptămâni, din mai multe motive. Cifrele trebuie clarificate, fiindcă raportările nu erau la fel. Pe de altă parte, comunicarea a fost greșită când unii au vorbit de 20%, alții de 40%. De fapt, nu e vorba nici de 20, nici de 40 sau 45%, fiindcă noi vorbim de posturi ocupate. În cel mai rău caz, reducerea ar fi de 13%”, a explicat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că, în unele autorități locale, procentul de disponibilizări ar putea ajunge la 20%, dar că în comunele mici acest nivel este imposibil de atins fără a bloca activitatea administrației.

Potrivit surselor liberale citate de Digi24, premierul Ilie Bolojan intenționează să solicite marți sprijinul președintelui Nicușor Dan pentru a obține mână liberă în aplicarea reformei. Bolojan consideră că deja a făcut numeroase compromisuri față de viziunea sa inițială, acceptând reduceri mai mici decât cele discutate inițial.

În ședința Biroului Executiv al PNL de luni, premierul a declarat că nu înțelege opoziția unora dintre partenerii de coaliție la reducerea reală a numărului de angajați din primării cu 10%, în condițiile în care discuția inițială a fost despre 20%.

„Eu nu merg înainte dacă această păcăleală a oamenilor continuă”, a spus Ilie Bolojan, referindu-se la situațiile în care, potrivit lui, reprezentanții PSD ar fi promis reduceri de posturi, dar au introdus ulterior memorandumuri cu excepții.

La întâlnirea convocată de Nicușor Dan participă liderii principalelor partide din coaliție: Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Kelemen Hunor (UDMR). Discuțiile vor viza stabilirea unui calendar clar pentru aplicarea măsurilor și clarificarea procentelor de reducere a posturilor din administrația publică.

Surse din cadrul Administrației Prezidențiale afirmă că Nicușor Dan își dorește un consens, evitând escaladarea conflictului și o eventuală criză politică majoră. Președintele va încerca să medieze între poziția radicală a premierului Bolojan și reticența PSD.

În spatele negocierilor se ascunde un ultimatum politic. Premierul Ilie Bolojan ar fi transmis, atât în ședințele interne PNL, cât și în discuțiile din coaliție, că își va da demisia dacă reforma administrației nu va fi implementată.

„De marți să vă căutați un alt premier”, ar fi spus Bolojan, potrivit surselor citate.

Dacă premierul își menține poziția, Guvernul ar putea intra într-o criză politică profundă, cu efecte imediate asupra stabilității economice și sociale.