Politica

Nicușor Dan respinge ideea unui guvern minoritar: Partidele se atacă, dar cooperează

Nicușor Dan respinge ideea unui guvern minoritar: Partidele se atacă, dar cooperează
Președintele României, Nicușor Dan, a descris modul de funcționare al actualei coaliții de guvernare ca fiind un amestec între administrație și strategie politică, potrivit declarațiilor făcute luni seară. Șeful statului a spus că, deși tensiunile dintre partidele aflate la putere sunt frecvente, colaborarea pe deciziile importante continuă să existe.

Nicușor Dan respinge ideea unui guvern minoritar

Acesta a explicat că schimburile de replici și criticile publice dintre formațiunile din coaliție nu reprezintă o noutate în politica românească.

„Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obişnuim cu situaţia asta”, a afirmat președintele. În același timp, el a punctat că, dincolo de aceste conflicte vizibile, există o coordonare atunci când este nevoie de adoptarea unor măsuri concrete.

„Pe de altă parte, când e vorba să ia nişte măsuri, cum este chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează, combinaţie de administrativ cu joc politic, pe partea administrativă, funcţionează”, a declarat Nicușor Dan, sugerând că mecanismele guvernării rămân funcționale în ciuda disputelor.

Coduri QR false pe parcometrele din București. Escrocii pot fura datele cardului
Șoferii care conduc mașini pe benzină, scoși din calculele privind reducerea accizelor la combustibil. Anunțul lui Bolojan
Partidele ar putea face un compromis

Întrebat despre posibilitatea apariției unui guvern minoritar, în contextul discuțiilor tot mai frecvente privind o eventuală retragere a PSD din coaliție, președintele a respins ideea, considerând-o inoportună. „Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”, a spus acesta, explicând că actualul context politic și economic necesită stabilitate și cooperare între partide.

Coaliția de Guvernare PSD-PNL-USR-UDMR

În opinia sa, faptul că fiecare partid își exprimă intenția de a rămâne la guvernare, chiar dacă impune anumite condiții, indică o tendință spre compromis și negociere. Această dinamică ar putea duce, în final, la menținerea actualei formule de guvernare, chiar și în condițiile unor tensiuni politice evidente.

Nicușor Dan, despre Ilie Bolojan

Referitor la conducerea Executivului și la rolul premierului Ilie Bolojan, șeful statului a evitat să ofere un răspuns direct, preferând să sublinieze echilibrul instituțional. El a amintit că președintele are atribuția de a face nominalizarea, în timp ce Parlamentul este cel care oferă sprijinul politic necesar pentru funcționarea Guvernului.

În ceea ce privește eventualele riscuri de instabilitate, președintele a transmis un mesaj de încredere, insistând asupra responsabilității actorilor politici. El a amintit de nevoia de „responsabilitate și maturitate” în interiorul coaliției, arătând că, în ciuda disputelor, obiectivele economice asumate au fost respectate până în prezent.

23:02 - ⁠Cum a pierdut vloggerul Andy Popescu 1,6 milioane de euro
22:54 - Bilete de tratament balnear pentru pensionari în 2026. Condițiile de acordare și pașii de urmat
22:41 - Coduri QR false pe parcometrele din București. Escrocii pot fura datele cardului
22:29 - Sacrificiile făcute de Mircea Lucescu pentru a prelua naționala la 78 de ani. Familia s-a opus
22:21 - Teo a mâncat napolitane trei zile din cauza unei bijuterii. Vedeta n-a putut să plece din aeroport fără un inel
22:12 - Europa Liberă România se închide. Decizia vine după suspendarea finanțării americane

Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună
Marele interes al lui Donald Trump. Ce joc cu miză mondială face președintele SUA
Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine”
