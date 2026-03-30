Nicușor Dan respinge ideea unui guvern minoritar: Partidele se atacă, dar cooperează

Președintele României, Nicușor Dan, a descris modul de funcționare al actualei coaliții de guvernare ca fiind un amestec între administrație și strategie politică, potrivit declarațiilor făcute luni seară. Șeful statului a spus că, deși tensiunile dintre partidele aflate la putere sunt frecvente, colaborarea pe deciziile importante continuă să existe.

Acesta a explicat că schimburile de replici și criticile publice dintre formațiunile din coaliție nu reprezintă o noutate în politica românească.

„Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obişnuim cu situaţia asta”, a afirmat președintele. În același timp, el a punctat că, dincolo de aceste conflicte vizibile, există o coordonare atunci când este nevoie de adoptarea unor măsuri concrete.

Întrebat despre posibilitatea apariției unui guvern minoritar, în contextul discuțiilor tot mai frecvente privind o eventuală retragere a PSD din coaliție, președintele a respins ideea, considerând-o inoportună. „Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”, a spus acesta, explicând că actualul context politic și economic necesită stabilitate și cooperare între partide.

În opinia sa, faptul că fiecare partid își exprimă intenția de a rămâne la guvernare, chiar dacă impune anumite condiții, indică o tendință spre compromis și negociere. Această dinamică ar putea duce, în final, la menținerea actualei formule de guvernare, chiar și în condițiile unor tensiuni politice evidente.

Referitor la conducerea Executivului și la rolul premierului Ilie Bolojan, șeful statului a evitat să ofere un răspuns direct, preferând să sublinieze echilibrul instituțional. El a amintit că președintele are atribuția de a face nominalizarea, în timp ce Parlamentul este cel care oferă sprijinul politic necesar pentru funcționarea Guvernului.

În ceea ce privește eventualele riscuri de instabilitate, președintele a transmis un mesaj de încredere, insistând asupra responsabilității actorilor politici. El a amintit de nevoia de „responsabilitate și maturitate” în interiorul coaliției, arătând că, în ciuda disputelor, obiectivele economice asumate au fost respectate până în prezent.