Nicușor Dan: Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României

Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României, angajamentul a fost reiterat de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul întrevederii cu noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni.

Șeful statului român a subliniat că Bucureștiul va continua să ofere sprijin bilateral consistent Republicii Moldova pe toate palierele relevante și să mobilizeze parteneri externi în susținerea Chișinăului.

„În ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, România va sprijini pe mai departe avansarea procesului de aderare și va oferi asistență tehnică inclusiv pentru transpunerea legislației și integrarea acquis-ului comunitar”, se arată în comunicatul Administrația Prezidențială a României.

De asemenea, în discuțiile oficialilor au fost abordate atragerea investițiilor străine în Republica Moldova, dezvoltarea proiectelor de infrastructură și interconectare, precum și consolidarea securității și a rezilienței Republicii Moldova.

Menționăm că întrevederea a avut loc cu prilejul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare de către mai mulți ambasadori străini, organizată la Palatul Cotroceni marți, 3 martie.

Menționăm că Mihai Mîțu a fost numit Ambasador al Republicii Moldova în România la sfârșitul lunii ianuarie. De-a lungul anilor, a lucrat în misiuni diplomatice ale Republicii Moldova în Suedia, Statele Unite ale Americii și România, fiind implicat în protocol, afaceri consulare și reprezentare diplomatică.

În perioada 2019–2021, a fost consilier la Ambasada Republicii Moldova în România, iar în 2021–2022 a ocupat funcția de șef de Protocol al Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Începând cu 2022, Mihai Mîțu a deținut funcția de Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Recent, președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a sa ca ambasador în România, înlocuindu-l pe Victor Chirilă la conducerea misiunii de la București.