Nicușor Dan: Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României
- Sanda Frunze
- 4 martie 2026, 14:02
Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României, angajamentul a fost reiterat de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul întrevederii cu noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni.
Șeful statului român a subliniat că Bucureștiul va continua să ofere sprijin bilateral consistent Republicii Moldova pe toate palierele relevante și să mobilizeze parteneri externi în susținerea Chișinăului.
„În ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, România va sprijini pe mai departe avansarea procesului de aderare și va oferi asistență tehnică inclusiv pentru transpunerea legislației și integrarea acquis-ului comunitar”, se arată în comunicatul Administrația Prezidențială a României.
Investiții, infrastructură și securitate, discutate la Cotroceni
De asemenea, în discuțiile oficialilor au fost abordate atragerea investițiilor străine în Republica Moldova, dezvoltarea proiectelor de infrastructură și interconectare, precum și consolidarea securității și a rezilienței Republicii Moldova.
Menționăm că întrevederea a avut loc cu prilejul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare de către mai mulți ambasadori străini, organizată la Palatul Cotroceni marți, 3 martie.
Mihai Mîțu, numit ambasador în România
Menționăm că Mihai Mîțu a fost numit Ambasador al Republicii Moldova în România la sfârșitul lunii ianuarie. De-a lungul anilor, a lucrat în misiuni diplomatice ale Republicii Moldova în Suedia, Statele Unite ale Americii și România, fiind implicat în protocol, afaceri consulare și reprezentare diplomatică.
În perioada 2019–2021, a fost consilier la Ambasada Republicii Moldova în România, iar în 2021–2022 a ocupat funcția de șef de Protocol al Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
Începând cu 2022, Mihai Mîțu a deținut funcția de Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Recent, președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a sa ca ambasador în România, înlocuindu-l pe Victor Chirilă la conducerea misiunii de la București.
