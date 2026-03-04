Politica

Nicușor Dan: Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României

Comentează știrea
Nicușor Dan: Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a RomânieiNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României, angajamentul a fost reiterat de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul întrevederii cu noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni.

Șeful statului român a subliniat că Bucureștiul va continua să ofere sprijin bilateral consistent Republicii Moldova pe toate palierele relevante și să mobilizeze parteneri externi în susținerea Chișinăului.

„În ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, România va sprijini pe mai departe avansarea procesului de aderare și va oferi asistență tehnică inclusiv pentru transpunerea legislației și integrarea acquis-ului comunitar”, se arată în comunicatul Administrația Prezidențială a României.

Nicușor Dan-Mihai Mîțu

Sursa foto: Președinția României

Investiții, infrastructură și securitate, discutate la Cotroceni

De asemenea, în discuțiile oficialilor au fost abordate atragerea investițiilor străine în Republica Moldova, dezvoltarea proiectelor de infrastructură și interconectare, precum și consolidarea securității și a rezilienței Republicii Moldova.

Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan
Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan
Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein
Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein

Menționăm că întrevederea a avut loc cu prilejul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare de către mai mulți ambasadori străini, organizată la Palatul Cotroceni marți, 3 martie.

Mihai Mîțu, numit ambasador în România

Menționăm că Mihai Mîțu a fost numit Ambasador al Republicii Moldova în România la sfârșitul lunii ianuarie. De-a lungul anilor, a lucrat în misiuni diplomatice ale Republicii Moldova în Suedia, Statele Unite ale Americii și România, fiind implicat în protocol, afaceri consulare și reprezentare diplomatică.

Mihai Mîțu, ambasador România

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

În perioada 2019–2021, a fost consilier la Ambasada Republicii Moldova în România, iar în 2021–2022 a ocupat funcția de șef de Protocol al Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Începând cu 2022, Mihai Mîțu a deținut funcția de Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Recent, președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a sa ca ambasador în România, înlocuindu-l pe Victor Chirilă la conducerea misiunii de la București.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:34 - Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan
16:29 - Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein
16:20 - Elevii și profesorii români blocați în Dubai, ajutați de Cosmin Olăroiu 
16:12 - Fenomenele meteo din luna februarie au atins un record care data din 1959. Ce s-a întâmplat în Franța
16:06 - Discuțiile pe buget, considerate neîncheiate de PSD. Partidul, nemulțumit de poziția lui Bolojan 
15:59 - Veste importantă pentru locuitorii din Constanța. Primăria a dat undă verde unui nou proiect

HAI România!

Trump s-a temut pentru viața lui și a declanșat războiul din Iran. Cel puțin un atentat care l-a vizat a fost comandat de la Teheran
Trump s-a temut pentru viața lui și a declanșat războiul din Iran. Cel puțin un atentat care l-a vizat a fost comanda...
Istoria si Cultura unui popor ancestral: Iranul
Istoria si Cultura unui popor ancestral: Iranul
Grumaz, SRS, Turcescu
Grumaz, SRS, Turcescu

Proiecte speciale