Mihail Mîțu a fost ales noul ambasador al Republicii Moldova în România

Republica Moldova a anunțat joi o serie de numiri diplomatice importante, vizând posturile de ambasador în mai multe capitale strategice. Președinta Maia Sandu a semnat decretele care stabilesc noi reprezentanți ai țării în România, Ucraina, Franța și China, iar documentele au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Cea mai importantă numire este cea a lui Mihail Mîțu în funcția de ambasador în România. Născut în 1983, Mîțu ocupă din 2022 funcția de secretar general în Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Anterior, între 2021 și 2022, a fost șef de Protocol în Aparatul Președintelui, iar timp de doi ani a activat ca consilier în cadrul Ambasadei Moldovei la București. În perioada 2013–2016, Mihail Mîțu a fost consul în Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, experiență care îi oferă o solidă expertiză în diplomație și relații internaționale.

Funcția de ambasador în Ucraina va fi preluată de Victor Chirilă, care a reprezentat Republica Moldova la București din noiembrie 2021. Această schimbare marchează o continuă rotație a diplomaților moldoveni pe posturile externe cheie, menită să consolideze relațiile cu țările vecine și partenerii strategici.

Decretele prezidențiale includ și alte numiri prin cumul. Vladislav Kulminski, ambasador în SUA, va reprezenta acum și interesele Moldovei în Mexic. Totodată, Viorel Ursu, ambasador la Stockholm, va avea responsabilități suplimentare în Islanda, Norvegia și Finlanda.

În domeniul Europei Occidentale și Asiei, Lorina Bălteanu a fost desemnată ambasador în Franța, iar Petru Frunze va ocupa postul de ambasador în China. În același timp, au fost emise și decizii de rechemare: Ștefan Gorda își încheie mandatul în Kazahstan, iar Corina Călugăru a fost rechemată de la ambasada din Franța.

Prin rotirea diplomaților cu experiență în diferite regiuni, Republica Moldova urmărește consolidarea relațiilor bilaterale și participarea mai activă în forurile internaționale.