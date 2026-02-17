Nicușor Dan, noi detalii despre referendumul pe justiție. Se pregătește un sistem electronic special pentru magistrați

Președintele Nicuşor Dan a declarat marți că se fac pași concreți pentru organizarea unei consultări în rândul magistraților, în contextul discuțiilor privind referendumul pe justiție.

„Acuzele care s-au adus în acel moment au fost foarte grave, adică se vorbea de afectarea chiar a independenţei magistratului ca parte individuală a sistemului de justiţie”, a declarat șeful statului. Totodată, Nicușor Dan a precizat că, în prezent, se dezvoltă un mecanism electronic care să permită exprimarea opiniilor în condiții de siguranță și fără suspiciuni privind autenticitatea procesului.

Președintele a explicat că punctul de plecare îl reprezintă o serie de acuzații formulate anterior, pe care le-a descris ca fiind extrem de serioase.

El a menționat că, în paralel, poartă discuții individuale cu membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a înțelege mai bine perspectivele existente în sistem.

În ceea ce privește referendumul anunțat, șeful statului a arătat că forma finală nu este încă stabilită. „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe întrebări”, a spus acesta. Prioritatea actuală este definirea clară a procedurii de consultare, astfel încât să fie eliminate orice suspiciuni.

„Cu ce ne ocupăm în momentul ăsta este de a defini modul de lucru, de consultare, astfel încât pe de o parte să fie asigurată confidenţialitatea celor care răspund, adică să nu existe niciun fel de dubiu cu privire la faptul că ce spune un magistrat este ştiut doar de el şi pe de altă parte să nu existe niciun fel de dubiu cu privire la faptul că consultarea este reală, că cei care răspund la întrebări sunt magistraţi. Asta necesită un efort logistic informatic, să-i spunem aşa”, a explicat președintele.

Întrebat dacă există temeri în rândul unor magistrați privind participarea, acesta a admis că astfel de îngrijorări au fost exprimate.

„Unii dintre ei, asta ne spun, şi tocmai de aceea vrem ca sistemul de consultare să asigure o totală confidenţialitate a celor care răspund”.

Președintele a subliniat că demersul are rolul de a clarifica dacă acuzațiile lansate reflectă sau nu realitatea din sistem.

„S-au formulat nişte acuzaţii grave şi noi întrebăm corpul magistraţilor dacă consideră că acele acuzaţii sunt reale sau nu”, a mai spus acesta.

În eventualitatea în care rezultatul ar confirma aceste suspiciuni, reacția instituțională ar trebui să fie una adecvată, a arătat șeful statului.

„Dacă se va îndeplini, atunci evident că trebuie să existe un răspuns corespunzător din partea Consiliului Superior al Magistratului”. Totodată, el a precizat că este vorba doar despre un scenariu posibil: ”Este o ipoteză şi nu vreau să acuz, în avans, ci doar să spun că este o ipoteză”, a adăugat Nicuşor Dan.