Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: Reforma și responsabilitatea nu sunt opționale

Președintele României Nicușor Dan le-a transmis românilor, „oriunde s-ar afla”, un mesaj de Anul Nou în care subliniază necesitatea ca statul să devină mai performant și mai apropiat de cetățeni. În opinia sa, reforma, responsabilitatea și competența „nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român”.

„România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii”, afirmă președintele.

Președintele României a recunoscut că 2025 a fost un an dificil pentru mulți români și că această situație nu trebuie ignorată.

Nicușor Dan a spus că este crucial ca statul să devină mai eficient și mai corect. El consideră că țara trebuie să își respecte cetățenii și că se va asigura că se va întâmpla acest lucru.

Nicușor Dan a încheiat mesajul de Anul Nou cu un apel la unitate și speranță: „Drumul nu va fi ușor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes. Vă doresc tuturor sănătate, liniște și puterea de a privi cu speranță spre viitor. La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla!”