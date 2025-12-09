Politica

Nicușor Dan i-a dat o replică dură lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

Nicușor Dan. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Președintele Nicușor Dan a reacționat la Paris la afirmațiile făcute de noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, potrivit cărora ar fi votat cu Ana Ciceală. Șeful statului a transmis un mesaj tranșant după întâlnirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Nicușor Dan a fost întrebat despre declarațiile lui Ciprian Ciucu în timpul vizitei oficiale de la Paris

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat de jurnaliști, marți, 9 decembrie, ce părere are despre afirmațiile făcute de noul primar general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, în seara alegerilor pentru Primăria Municipiului București.

Întrebarea a fost adresată șefului statului la Paris, imediat după întrevederea oficială cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

„În orice meserie ai, când deschizi gura trebuie să te şi bazezi pe ce vorbeşti. Cam ăsta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu

Sursa: Inquam photos

Ciprian Ciucu a afirmat că ar fi auzit din anturajul președintelui cu cine a votat Nicușor Dan

În seara în care a fost ales primar general al Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate, Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a făcut o declarație privind presupusul vot al lui Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu a afirmat că a auzit din anturajul președintelui că acesta ar fi votat-o pe Ana Ciceală, însă a precizat încă de la început că nu deține nicio probă în acest sens.

„Cred că mi s-a strecurat această declaraţie, nu pot să o neg, eu aşa auzisem din anturajul domniei sale, că e probabil să o fi votat-o pe doamna Ciceală. Dar nu pot să probez, deci nu luaţi de bun ce am auzit. Mi-a scăpat acest lucru, nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul, nu ştiu pe cine a votat”, a declarat Ciprian Ciucu pe 7 decembrie.

Ciprian Ciucu a explicat ulterior de unde ar fi provenit informația

Ulterior, Ciprian Ciucu a fost întrebat de unde ar fi aflat presupusa informație privind votul președintelui. În răspunsul său, acesta a indicat că ar fi fost vorba despre persoane care susțineau că îl cunosc bine pe Nicușor Dan, fără a oferi detalii suplimentare.

„De la oameni care zic ei că îl cunosc bine. Îmi cer scuze, nu vreau să fi creat vreo ştire care să nu fie adevărată, încă o dată. Întrebaţi-l pe dânsul. Cred că deja am greşit speculând eu acest lucru sau spunând mai departe. Poate nu trebuia şi nu aş vrea să speculez mai departe. Întrebaţi-l pe domnia sa”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a recunoscut că nu a verificat informația

În aceeași seară, Ciprian Ciucu a revenit asupra subiectului și a declarat că nu a verificat informația și că este posibil să fi greșit.

„Nu am verificat informaţia, nu pot verifica informaţia, e posibil să fi greşit, nu o să mai dezvolt, orice mă întrebaţi. Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a conchis Ciprian Ciucu.

