Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere pentru cetățenii din Belarus, după întâlnirea de miercuri, de la Palatul Cotroceni, cu Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției democratice belaruse. Șeful statului a reafirmat solidaritatea României cu cei care se confruntă cu represiunea regimului de la Minsk. Vizita are loc înaintea ceremoniei de la Timișoara, unde Tsikhanouskaya urmează să primească un premiu pentru promovarea valorilor europene.

Președintele României a prezentat joi, într-un mesaj publicat pe platforma X, concluziile discuției purtate cu Sviatlana Tsikhanouskaya la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a afirmat că România își menține sprijinul pentru poporul belarus și pentru eforturile de democratizare a țării.

În același mesaj, șeful statului a afirmat că ”tăria poporului belarus merită respectul şi sprijinul nostru”. Președintele a făcut referire și la trecutul României, vorbind despre experiența lipsei de libertate și despre importanța susținerii celor care luptă împotriva represiunii.

”Ştim, din propria noastră experienţă dureroasă din trecutul recent, ce înseamnă să fii privat de libertate şi cât curaj este necesar pentru a o apăra. Împreună cu partenerii noştri europeni şi transatlantici, vom continua să fim alături de cei care luptă pentru un Belarus democratic, în care oamenii să îşi poată decide liber propriul viitor”, a mai scris preşedintele.

Lidera opoziției democratice din Belarus se află în România și pentru a participa la ceremonia de acordare a Premiului Timișoara pentru Valori Europene, distincție oferită de municipalitate. Sviatlana Tsikhanouskaya este laureata ediției din 2026, iar premiul urmează să îi fie înmânat vineri, 6 noiembrie, în cadrul unei gale organizate în timpul Forumului Timișoara pentru Valori Europene.

Primăria Timișoara a anunțat că juriul a luat în considerare activitatea acesteia împotriva regimului condus de Aleksandr Lukașenko și implicarea în apărarea drepturilor cetățenilor belaruși.

”În acordarea premiului, juriul a apreciat curajul de a rezista paşnic unui regim criminal, pentru apărarea neobosită a libertăţii şi demnităţii umane şi pentru că păstrează vie speranţa unui Belarus democratic. Acordarea premiului reafirmă solidaritatea Timişoarei şi a României cu cetăţenii Belarusului şi cu aspiraţia lor legitimă la democraţie”, a transmis Primăria Timişoara.

Înainte de a se implica în politică, Sviatlana Tsikhanouskaya a lucrat ca profesoară de limba engleză. Este mamă a doi copii și a devenit una dintre figurile centrale ale opoziției belaruse în 2020.

În acel an, mișcarea democratică din Belarus a contestat rezultatele alegerilor prezidențiale, pe fondul acuzațiilor de fraudă electorală și al represiunii exercitate de regimul lui Aleksandr Lukașenko.

Tsikhanouskaya a fost obligată să părăsească țara și să trăiască în exil, de unde și-a continuat activitatea politică. După invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, aceasta a înființat și a condus Cabinetul de Tranziție Unificat, alături de Consiliul de Coordonare.

Cele două structuri au fost dezvoltate ca alternativă instituțională la conducerea de la Minsk și au stabilit relații cu reprezentanți politici din mai multe capitale europene.

Biroul Sviatlanei Tsikhanouskaya din Vilnius îndeplinește, în practică, un rol asemănător unei reprezentanțe diplomatice. În 2026, activitatea organizației s-a extins prin deschiderea unui birou la Varșovia.

Una dintre principalele direcții ale activității Sviatlanei Tsikhanouskaya a fost obținerea eliberării persoanelor încarcerate din motive politice și susținerea unei schimbări pașnice a regimului din Belarus.

Campaniile desfășurate de aceasta au contribuit la negocierile care au permis eliberarea mai multor deținuți politici în 2025. Discuțiile au fost purtate de Statele Unite, cu sprijin european. Printre persoanele eliberate s-a numărat și soțul său, Siarhei Tsikhanouski, care a ieșit din închisoare în luna iunie, după mai bine de cinci ani de detenție. Alături de el au fost eliberați alți 13 deținuți politici.

Alte peste 60 de persoane au fost eliberate în lunile iunie și septembrie, iar în decembrie au ieșit din detenție încă 123.

Printre cei care au fost puși în libertate s-a aflat și Ales Bialiațki, laureat al Premiului Nobel pentru Pace.