Politica Nicușor Dan, despre cazul Bălan: „O operațiune tipică de contraspionaj". Avertisment privind războiul hibrid al Rusiei







„Ce s-a întâmplat aici este o operațiune tipică de contraspionaj”, a declarat miercuri seară președintele Nicușor Dan, întrebat la TVR 1 despre arestarea preventivă la București a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS Republica Moldova. Acesta a fost acuzat de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus. A fost trimis la închisoare pentru 30 de zile, în arest preventiv.

Șeful statului a explicat că, în cadrul serviciilor românești, echipele de contraspionaj au o activitate continuă, cu ținte multiple, iar momentul anunțării publice este „foarte bine ales” pentru a proteja oamenii implicați operativ. El a subliniat cooperarea dintre serviciile mai multor țări aliate și EUROJUST, „la care SRI-ul a contribuit”.

Nicușor Dan a legat cazul de contextul european al unui război hibrid purtat de Rusia: atacuri cibernetice și campanii masive de dezinformare menite să slăbească democrațiile occidentale. „Avem rapoarte NATO, ale Marii Britanii, ale Uniunii Europene, Spaniei, Italiei, Franței, toate vorbind despre influențe și operațiuni de dezinformare. Rusia își dorește fie conduceri favorabile, fie măcar destabilizarea democrației”, a spus președintele.

Potrivit informațiilor anunțate public anterior, DIICOT – Structura Centrală instrumentează un dosar în care Alexandru Bălan este cercetat pentru trădare în formă continuată. Din probe reiese că, începând cu 2024, suspectul ar fi fost implicat în divulgare neautorizată de informații secrete către ofițeri ai KGB Belarus. Inclusiv prin două întâlniri la Budapesta (2024–2025).

Alexandru Bălan are dublă cetățeni, română și moldovnească. Ancheta s-a derulat sub egida EUROJUST, cu sprijinul serviciilor și al procurorilor din România, Ungaria și Cehia.

Autoritățile din Republica Moldova sunt de asemenea interesate. Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chișinău a declarat: „Din partea Guvernului Republicii Moldova, mesajul este clar și tranșant. Orice act de trădare de patrie și transmiterea de secrete este un fapt care necesită să aibă calificarea juridică corespunzătoare. Nu pot să vorbesc în numele altor instituții care urmează să investigheze detaliile acestui caz, care cu siguranță o vor face, dar vreau să punctez că vom continua eforturile de identificare a unor astfel de persoane care sabotează și lucrează în interesul altor state și nu cel al Republicii Moldova. Este un proces clar pornit și în viitor vom depune toate eforturile ca cei care trădează interesele Republicii Moldova să răspundă conform legislații țării noastre”, a afirmat Daniel Vodă, potrivit Ziua.md