Nicușor Dan, carnețelul și microbii. SPP, fii pe fază!

Ce scrie Nicușor Dan în carnețel? A fost o întrebare care a frământat lumea după primele apariții ale președintelui cu carnețelul și pixul în mână. Jurnaliștii l-au întrebat și au primit răspunsuri diverse. A poposit acum Moș Crăciun la Cotroceni și Nicușor Dan tot cu carnețelul în mână, mușca dintr-un colăcel.

Nu era prin prejmă niciun magistrat nemulțumit, care vroia să dărâme CSM-ul. Corul pensionarilor din vremea lui Iliescu nu era prezent în sală. Premierul Bolojan și noul ministru al Apărării, cel care răspunde și de drone, lipseau de lângă bradul falnic. Blițurile fotografilor Palatului nu l-au prins în poză nici pe ministrul de Finanțe, nici pe vreun economist care ar fi putut să livreze o vorbă despre TVA sau despre bugetul pe 2026. Presă, ioc. Doar copii și colindători. Și doamna Mirabela.

Ce să-și fi notat președintele în carnețel? Textele colindelor, idei de sezon, lucruri trăsnite spuse de copii, ca la emisiunea lui Ianțu? Urma să-i dicteze doamna Mirabela lista de cumpărături pentru masa de Crăciun? Și uite așa, cu carnețelul în mână lângă Moș, Nicușor Dan i-a pus pe gânduri pe români, iar rețele de socializare s-au umplut de comentarii fel de fel.

Misterul va persista până când îi va fi pusă din nou întrebarea: Ce notați în carnețel când a venit Moș Crăciun la Cotroceni?

Îmi amintesc că o parte din secrete le-am aflat, ni le-a destăinuit cu nonșalanță președintele în alte ocazii. În campania electorală spunea că își notează aspecte legate de comunicare, sfaturi, ceva detalii despre niște canale de TikTok, dar și critici despre Autoritatea Electorală despre care considera că lucrează haotic.

Periculoasă a fost dezvăluirea pe care a făcut-o într-o emisiune de la B1, când era candidat în cursa prezidențială. Atunci a spus că a notat în faimosul carnețel „o situație cu oameni care m-au împrumutat sau urmează să mă împrumute pentru campanie, pentru că știți că noi cheltuim și după aceea statul ne dă banii înapoi”. Așadar, în carnețel există lista cu donatori, „doar persoane fizice”, semn că nu vor fi uitați. Ar fi frumos să-l trimită pe Moș pe la donatorii și împrumutătorii care l-au ajutat să ajungă președinte!

Maxima aceea de ne-a spus-o în discursul de Ziua Națională o fi avut-o notată în carnețel în momentele de meditație? Ne-a zis că România e o țară coruptă, dar nu ne-a lăsat chiar în depresie, ne-a servit o țâră de speranță. „Acum 20 de ani trăiam mai rău decât azi, dar peste 20 de ani o să fie mai bine ca azi”, cam asta a fost maxima președintelui. Un fel de „iarna nu-i ca vara” a lui Traian Băsescu.

Dar episodul recent din Franța cu dronele și carnețelul vi-l amintiți? La expoziția cu drone, armament și Radu Miruță lângă el, președintele Nicușor Dan chiar își nota în carnețel ceea ce le explica un cetățean francez. Chestii de natură militară, căci nu cred că se apucase să calculeze TVA la marfă sau la cât se poate ridica dobânda la achiziția de drone.

Și discuții cu premierul Ilie Bolojan își au locul lor în carnețelul președintelui. El a spus-o presei: „Sunt notițele pe care le fac peste zi, de exemplu acum mi-am notat niște lucruri din discuția cu domnul Bolojan, ceremonia de preluare a mandatului, niște oameni pe care mi i-a recomandat să vorbesc pe chestiuni tehnice. Mai încoace sunt sfaturi de campanie, fel de fel”.

Interesant, nu? Mărturisirea că notează zilnic tot ce i se pare că trebuie reținut. Pe Drulă, pentru că e singurul pe care l-a susținut în campania pentru Primăria Capitalei, o fi notat cu bifă și cu emoticon de smiley că l-a făcut pe Ciucu „oaie cu șorici”? Era de ținut minte pe termen lung, de consemnat în memorii, dar nu cred că a făcut-o. E de capitolul Beletristică.

Ce scrie președintele Nicușor Dan în carnețel, am cam aflat, dar de unde are carnețelele știți? Carnețele - căci ele s-au tot umplut dacă scrie zilnic. A mărturisit și asta într-o emisiune tv cu Sandra Stoicescu. Nicușor Dan a spus că le primește cadou de la Mirabela și de la fetiță. Partea narativă e splendidă:

„În timpul pandemiei (n.r. era primar) am renunțat la ele pentru că un carnețel ca acesta adună microbii de peste tot și îi transferă dintr-o parte în alta. Atunci aveam niște hârtii pe care le pliam. Acum, că a trecut pandemia, am trecut la carnețel. Ele nu mai au o valoare (n.r. foile pliate), dar le păstrez așa, sentimental. Am vreo 10, 15 carnețele”.

Povestea asta de Crăciun nu are final, dar are un tâlc, o socoteală. Dacă președintele Nicușor Dan pierde carnețelul o să avem o problemă de siguranță națională. Spp-istul lui trebuie să aibă mare grijă, nu la microbi, dar la el e răspunderea dacă notițele președintelui ajung în mâini străine și, Doamne ferește!, în presă.