Politica

Nicușor Dan a dezvăluit cele trei proiecte majore de infrastructură ale României

Comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas și Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că România are în continuare nevoie de dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel național, inclusiv de finalizarea a trei proiecte majore de autostrăzi. „Pentru toate investițiile din infrastructură, fondurile de coeziune rămân esențiale pentru noi”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan, întâlnire la Palatul Cotroceni cu Apostolos Tzitzikostas

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a indicat cele trei proiecte majore: A1 Sibiu-Pitești, care asigură legătura cu Europa Centrală, A7 – Autostrada Moldovei, spre Ucraina, și A8 „Autostrada Unirii”, care conectează România cu Republica Moldova.

„Pentru toate investițiile din infrastructură, fondurile de coeziune rămân esenţiale pentru noi”, a declarat Nicușor Dan, în contextul întâlnirii de la Palatul Cotroceni cu comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

A7

A7. Sursa foto: Captură video Facebook

Valorificarea atuurilor României, un punct al discuției

Președintele a declarat că a discutat cu oficialul european despre modul în care România își poate „valorifica mai bine atuurile în arhitectura generală a conectivității”.

„Transportul şi asigurarea unor rute sigure pentru mărfuri capătă o importanţă strategică tot mai mare atât pentru România, cât şi pentru întreaga Uniune Europeană, pe fondul războiului din Ucraina şi a actualei crize din Orientul Mijlociu”, a explicat acesta.

Portul Constanța, unul dintre cele mai importante noduri

Nicușor Dan a declarat că Portul Constanța, coridoarele Marea Baltică - Marea Neagră - Marea Egee și coridoarele Rin - Dunăre au devenit esențiale atât pentru fluxurile de mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară.

„I-am spus comisarului european Apostolos Tzitzikostas că, dată fiind poziţia geostrategică a României, inclusiv pentru implementarea Coridorului vertical, ţara noastră trebuie să acceseze mai mult din fondurile europene suplimentare destinate interconectivităţii”, a spus acesta.

Președintele a afirmat că securitatea României și, implicit, a Europei depinde și de extinderea în siguranță a coridoarelor europene de transport către Ucraina și Republica Moldova, care ar duce la integrarea treptată a acestor state în Piața Unică.

