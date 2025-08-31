Nicușor Dan: 2025 și 2026 vor fi ani grei pentru români
- Emma Cristescu
- 31 august 2025, 15:03
Președintele României Nicușor Dan a declarat că România se află într-un moment dificil și că Guvernul nu trebuie să ia măsuri sub presiunea timpului. Acesta a mai spus că anii 2025 și 2026 vor fi grei pentru români și că greșelile vor fi corectate în 2027.
Nicușor Dan, despre pachetul fiscal
„Vestea bună este că în iulie FItch ne-a menținut ratignul bbb-, în august la fel. A menținut nivelul înainte să vedem perspectiva fiscală.
Este o notă bună pentru Guvern. Este un moment din care trebuie să ieșim pentru că altfel va fi mult mai dificil economic. Dacă iei măsuri sub presiunea timpului, faci greșeli. Din ianuarie 2027 vom corecta aceste greșeli. 2025 și 2026 vor fi ani grei pentru români”, a afirmat președintele.
Președintele României se află duminică într-o vizită oficială în Republica Moldova, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu.
În cadrul programului său, Nicușor Dan participă la evenimente dedicate Zilei Limbii Române, atât în Chișinău, cât și în municipiul Strășeni, subliniind în discursurile sale legăturile strânse și colaborarea între cele două state.
Nicușor Dan, vizită la Chișinău
La evenimentul „Marea Dictare Națională”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, șeful statului român a declarat:
„Sunt deosebit de onorat să fiu astăzi aici. Începând din 2011 această zi este celebrată și în România și poate n-ar fi rău să copiem și Marea Dictare Națională. Am putea să începem cu clasa politică, de exemplu”.
Importanța limbii române
În cadrul aceluiași discurs, președintele a evidențiat importanța limbii române ca simbol al identității culturale și al democrației:
„Eu tot timpul am considerat limba română un dar. Dvs., în opinia mea, ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care ați dat-o pentru a păstra această limbă și această identitate.
Din nou, sunteți un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă pentru modul în care încercați să apărați democrația în fața acelorași tipuri de presiuni care vin din aceeași parte și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dvs este în UE”.
