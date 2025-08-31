Politica Nicușor Dan: 2025 și 2026 vor fi ani grei pentru români







Președintele României Nicușor Dan a declarat că România se află într-un moment dificil și că Guvernul nu trebuie să ia măsuri sub presiunea timpului. Acesta a mai spus că anii 2025 și 2026 vor fi grei pentru români și că greșelile vor fi corectate în 2027.

„Vestea bună este că în iulie FItch ne-a menținut ratignul bbb-, în august la fel. A menținut nivelul înainte să vedem perspectiva fiscală. Este o notă bună pentru Guvern. Este un moment din care trebuie să ieșim pentru că altfel va fi mult mai dificil economic. Dacă iei măsuri sub presiunea timpului, faci greșeli. Din ianuarie 2027 vom corecta aceste greșeli. 2025 și 2026 vor fi ani grei pentru români”, a afirmat președintele.

Președintele României se află duminică într-o vizită oficială în Republica Moldova, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu.

În cadrul programului său, Nicușor Dan participă la evenimente dedicate Zilei Limbii Române, atât în Chișinău, cât și în municipiul Strășeni, subliniind în discursurile sale legăturile strânse și colaborarea între cele două state.

La evenimentul „Marea Dictare Națională”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, șeful statului român a declarat:

„Sunt deosebit de onorat să fiu astăzi aici. Începând din 2011 această zi este celebrată și în România și poate n-ar fi rău să copiem și Marea Dictare Națională. Am putea să începem cu clasa politică, de exemplu”.

În cadrul aceluiași discurs, președintele a evidențiat importanța limbii române ca simbol al identității culturale și al democrației: