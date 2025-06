Politica Planul secret pentru noul Guvern. PSD dă totul peste cap







USR și PNL l-au propus pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, iar varianta este susținută și de Nicușor Dan. De asemenea, UDMR a anunțat că acceptă acest scenariu pentru viitoarea guvernare. În discuțiile rămâne implicat și PSD, care încă nu și-a exprimat o poziție clară în acest sens. Social democrații analizează mai multe scenarii, inclusiv desemnarea unui premier tehnocrat sau revenirea la rotația guvernamentală.

Negocierile pentru viitorul Guvern, întârziate

Negocierile dintre PSD, PNL, USR, UDMR și minorități pentru asigurarea unei majorități în Parlament sunt întârziate din cauza social-democraților. Pentru ca PSD să intre la guvernare, se iau în calcul mai multe variante pentru funcția de prim-ministru.

Deși rotația PSD-PNL a fost deja implementată în vechea coaliție, propunerea unui premier tehnocrat nu este agreată nici de președintele Nicușor Dan. Recent, șeful statului a declarat că un astfel de premier nu ar avea suficientă autoritate în fața politicienilor.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, susține că varianta rotativei nu mai poate fi luată în calcul.

Cu toate acestea, ideea rotativei ar veni chiar de la PNL, care ar fi dispus să renunțe la conducerea Executivului pentru a le oferi social-democraților un motiv solid să intre la guvernare.

USR susține în continuare varianta lui Ilie Bolojan ca premier. Nici UDMR nu se retrage din negocieri, iar Kelemen Hunor a declarat că va fi de acord cu scenariul propus de Nicușor Dan. În schimb, UDMR nu acceptă ideea rotativei sau cea a premierului tehnocrat.

„Nu cred că ar trebui să mai avem asemenea situații. Nu credem că rotativa ar fi o soluție. Ar trebui să fie cineva care să își asume și din punct de vedere politic răspunderea pentru o asemenea situație. Am opta mai degrabă pentru un premier politic, decât pentru un premier tehnocrat”, susține Csoma Botond, purtător de cuvânt al UDMR, pentru Adevărul.

PSD nu renunță la liniile roșii

Varianta unui premier tehnocrat este susținută doar de social-democrați, care ar întâmpina dificultăți în cazul în care guvernul ar fi condus de un liberal.

„Cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze 3 ani și jumătate și un premier politic (...) Pentru moment sunt discuții, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită, pentru că un premier tehnocrat nu are autoritate”, a explicat președintele României.

Liderii UDMR resping această idee

.„Un guvern tehnocrat sau premier tehnocrat nu este o opţiune şi ar trebui să evităm o astfel de soluţie de guvern condus de un premier tehnocrat, fiindcă, da, teoretic există şi această soluţie, există şi această opţiune, dar din punct de vedere politic, eu cred că ar fi o stradă înfundată, fiindcă dacă nu are o susţinere politică asumată, atunci va eşua”, este de părere șeful UDMR.

Noi discuții pentru formarea viitorului Guvern

În viziunea analistului Ion M. Ioniță, propunerea unui premier tehnocrat ar putea fi o strategie prin care PSD și-ar putea păstra influența asupra viitorului șef al guvernului.

„Adică să arunce totul pe seama unui premier tehnocrat, care nu le-ar aparține lor. Deci în cazul în care nu vor să își asume responsabilitatea guvernării, ar putea să apeleze și la această soluție, dar nu ar fi o soluție viabilă. (...) Dacă el nu are un partid în spate, premierul ar depinde foarte mult de negocieri. Ar trebui tot timpul să obțină avizul partidului”, a afirmat analistul politic Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia.

Politologul George Jiglău subliniază că varianta rotației ar fi în avantajul PSD.

„Cine are acum curaj să-și asume guvernarea în termeni de funcție de prim-ministru, are și de câștigat și de pierdut potențial. La fel cine așteaptă să-i vină rândul mai târziu, are și de câștigat și de pierdut. (...) S-ar putea să-i avantajeze mai tare să-l lase pe Ilie Bolojan și pe PNL, să zicem, să fie vioara întâi în momentul ăsta și erodarea să-i ocolească oarecum, fără să intre în opoziție, fără să pară că fug de responsabilitate”, a explicat el.

Principalul dezavantaj

Politologul a explicat care ar fi dezavantajul unui astfel de scenariu.

„Dacă e un prim-ministru tehnocrat, cred că ar fi o soluție prin care, de fapt, se acordă foarte multă putere, inclusiv executivă, chiar dacă tot așa, într-un registru mai simbolic, lui Nicușor Dan. Ar fi un premier tehnocrat care de fapt e acolo ca să urmeze cumva linia exprimată de Nicușor Dan, în contextul victoriei de acum. Și persoana prim-ministrului ar fi o persoană relativ vulnerabilă, odată față de partidele pe care trebuie să le convingă să urmeze leadership-ul lui. Pe de altă parte, e o funcție vulnerabilă pentru prim-ministru în sine, pentru că nu știu câtă autonomie va avea și față de președinte”, a mai spus George Jiglău.

Nicușor Dan a anunțat că un nou guvern ar putea fi format până la jumătatea lunii iunie. Mandatul premierului interimar este limitat la 45 de zile, astfel că noul Executiv ar trebui instalat până pe 20 iunie. În paralel cu discuțiile privind conducerea guvernului, au început și negocierile pentru împărțirea ministerelor.

Potrivit sursei, PSD condiționează participarea la guvernare și cedarea funcției de premier de obținerea postului de vicepremier și a președinției Camerei Deputaților, poziții pe care le ocupă în prezent. De asemenea, solicită și conducerea Serviciului Secret de Externe, precum și un loc în CCR.

Vicepremierul Marian Neacșu ar putea prelua Ministerul Transporturilor, portofoliu pe care PSD îl deține în prezent. Grindeanu ar putea opta pentru președinția Camerei Deputaților, iar o altă variantă ar fi ca actualul șef al Camerei, Ciprian Șeban, să preia conducerea ministerului.

PSD și-a manifestat interesul și pentru Ministerul Dezvoltării. În schimb, liberalii vizează preluarea Ministerului Apărării, iar Transporturile sunt dorite de USR. Tot în atenția USR a rămas și Ministerul Afacerilor Externe.