Nicolae Botgros își depune mandatul de deputat: Scena îmi este mai apropiată decât Parlamentul

Republica Molodva. Maestrul Nicolae Botgros își depune mandatul de deputat în Parlamentul Republica Moldova. Informația a fost confirmată de acesta pentru presă. Nicolae Botgros și-a depus mandatul de deputat acum câteva zile.

„Am depus cererea cu vreo 4-5 zile în urmă. Mai am o zi până pe 26, termin mandatul și cu asta gata”, a declarat Nicolae Botgros

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Adriana Vlas, decizia vine în contextul în care artistul vrea să revină în prim-planul activității sale profesionale.

„Domnul Botgros urmează să își depună mandatul, pentru a se concentra pe activitatea sa artistică”, a declarat Adriana Vlas.

Nicolae Botgros are 72 de ani și a devenit deputat în urma alegerilor parlamentare din 2025, fiind poziționat pe locul 11 pe lista PAS. Mandatul său a fost validat pe 16 octombrie 2025, iar în Parlament a făcut parte din Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Intrarea sa în Legislativ a fost privită ca un aport din partea unei personalități marcante a culturii, Botgros declarând la acel moment că vrea să contribuie la susținerea domeniului cultural, pe care îl considera într-o situație dificilă.

În perioada mandatului, a participat la ședințele plenare și la voturi importante, inclusiv la adoptarea bugetului de stat pentru 2026. Totuși, în ultimele săptămâni, acesta a lăsat să se înțeleagă că nu se regăsește pe deplin în activitatea parlamentară. Recent, Botgros declara că scena îi este mai apropiată decât tribuna Legislativului și sugera că ar putea renunța la mandat.

Pe 12 martie, deputatul PAS spunea că nu se simte pe deplin în largul său în Parlament, iar scena și orchestra sunt locul unde se regăsește cu adevărat.

Afirmația a fost făcută după ce, la începutul lunii februarie, Botgros susținea că nu avea intenția să plece din Parlamentul Republicii Moldova. Mai mult, acesta afirma că nu deține altă funcție decât cea de deputat și că speculațiile precum că ar fi fost plătit pentru activitatea de dirijor ar fi false.

Totodată, anterior Partidul Național Moldovenesc a sesizat Autoritatea Națională de Integritate (ANI), și a solicitat verificarea respectării regimului incompatibilităților în cazul deputatului PAS Nicolae Botgros. Se întâmplă după ce o investigație realizată de RISE Moldova scoate la iveală că parlamentarul ar deține simultan și funcția de administrator al Asociației Obștești Cultural-Artistice „Lăutarii”. Prin urmare, ANI urmează să se pronunțe.

Un teren public a fost oferit gratuit pentru construirea unui centru folcloric. În final acesta a ajuns să găzduiască blocuri locative, iar una dintre clădiri ar fi revenit integral Asociației „Lăutarii”, condusă de deputatul Nicolae Botgros. Ulterior, imobilele au fost vândute către persoane care nu au legătură nici cu orchestra „Lăutarii”, nici cu domeniul artistic.

Drept urmare, deputatul Nicolae Botgros a recunoscut că a primit bani din proiectul de construcție al Asociației „Lăutarii” care urma să devină un centru de cultură în Chișinău, dar a ajuns blocuri cu apartamente. Acesta afirmă că inițiativa ar fi întâmpinat obstacole, sponsori care ar fi refuzat colaborări și datorii personale. Proiectul, spune el, a fost totuși o experiență „extraordinară”.