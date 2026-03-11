Casa Lăutarilor: Cum a ajuns blocul de peste 1,2 milioane de euro la asociația maestrului Nicolae Botgros

Republica Moldova. În urmă cu aproape două decenii, autoritățile au oferit gratuit Asociației cultural-artistice „Lăutarii” un teren de aproape 30 de ari, pentru construirea unui Centru Internațional Folcloric. Obiectivul era clar, un spațiu în care tinerii artiști să învețe muzica populară, să repete în studiouri, să participe la concerte și să fie cazați în spații hoteliere special amenajate.

Potrivit unei investigații Rise Moldova, ulterior, printr-o modificare legală, proiectul a fost extins pentru a include „spații locative destinate motivării și susținerii tinerelor talente”. Pe hârtie, totul suna promițător, dar în realitate planul cultural s-a transformat într-un complex rezidențial de lux.

Clădirea care ar fi trebuit să fie centrul socio-cultural a fost împărțită în 20 de apartamente și două spații comerciale, având șase etaje și o suprafață totală de aproape 1.500 de metri pătrați. Aceasta a ajuns integral în proprietatea Asociației „Lăutarii”, condusă de deputatul PAS Nicolae Botgros.

Valoarea estimată la piață a blocului era de aproximativ 1,2 milioane de euro, adică în jur de 23 de milioane de lei – aproape cât întregul buget al Fondului Național al Culturii pentru anul 2024.

Terenul, situat lângă Gara Feroviară din Chișinău, fusese rupt de la Palatul de Cultură a Feroviarilor, pentru a crea un Centru Internațional Folcloric „Lăutarii”, inspirat de proiecte similare din România. Planul includea școală lăutărească, studio de înregistrări audio, cramă-muzeu și spații hoteliere pentru artiști.

În 2016, Asociația „Lăutarii” a încheiat un contract de societate civilă cu Estate Invest Company SRL, firmă controlată de familia lui Iurie Dîrda, deputat liberal la acel moment.

Inițial, proiectul prevedea un complex sociocultural cu spații hoteliere pentru artiștii aflați în turneu sau în dificultate. La câteva luni, conceptul a fost modificat: au fost incluse blocuri locative, ceea ce a schimbat complet destinul terenului.

Primăria Chișinău a refuzat inițial autorizațiile de construcție, invocând faptul că proiectul nu respecta scopul cultural prevăzut în hotărârea Guvernului din 2007.

Situația s-a schimbat în 2019, când Guvernul condus de Pavel Filip a modificat hotărârea inițială, permițând construcția și a „spațiilor locative destinate motivării și susținerii tinerelor talente”. Decizia a fost adoptată pe 18 ianuarie 2019, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare și referendumul privind reducerea numărului de deputați.

În aceeași perioadă, Nicolae Botgros a susținut public referendumul inițiat de Partidul Democrat și s-a înscris independent în cursa electorală pe Circumscripția nr. 42, Cantemir. Ulterior, și-a retras candidatura, iar circumscripția a fost câștigată de candidatul democraților.

După modificarea hotărârii Guvernului, compania de construcții a obținut autorizațiile pentru realizarea unui obiectiv multifuncțional, spații socioculturale, locative și comerciale. Complexul a fost lansat sub denumirea Estate Art Residence, inițial prezentat ca două blocuri locative cu nouă etaje.

Pe teren a fost ridicată însă și o a treia clădire, cu șase etaje, destinată să fie centrul folcloric. În realitate, aceasta a fost împărțită în apartamente și spații comerciale, fără nicio legătură cu muzica sau tinerii artiști.

Asociația „Lăutarii” a înregistrat dreptul de proprietate provizoriu asupra blocului în 2019. Majoritatea apartamentelor și spațiilor comerciale au fost vândute înainte de finalizarea lucrărilor, în ianuarie 2021.

Valoarea estimată a proprietăților depășea 1,2 milioane de euro, însă rapoartele financiare depuse la Biroul Național de Statistică arată venituri de puțin peste 11 milioane de lei, mult sub valoarea estimată a tranzacțiilor.

Beneficiarii apartamentelor nu au nicio legătură cu muzica sau domeniul artistic. Printre ei se numără contabili, militari, consultanți, manageri în construcții și directori de companii.

O contabilă la un producător de vinuri a achiziționat patru apartamente într-o singură zi – 11 ianuarie 2021 – și le-a revândut pe parcursul anului, păstrând doar unul pentru renovare.

Un alt beneficiar a fost directorul tehnic al unei companii deținute de Svetlana Dîrda, soția fostului deputat liberal Iurie Dîrda. Acesta a cumpărat un apartament și un spațiu comercial, pe care le-a vândut în aceeași zi, în ianuarie 2023.

Jurnaliștii au încercat să discute cu Nicolae Botgros despre tranzacții. Deputatul a cerut ca întrebările să fie trimise în scris, însă nu a oferit răspuns până la publicarea articolului. Botgros a precizat anterior că Asociația „Lăutarii” pe care o conduce nu are nicio legătură cu Orchestra Națională „Lăutarii”, pe care a dirijat-o aproape 50 de ani.

Potrivit datelor oficiale, Botgros rămâne administrator al Asociației „Lăutarii”, fondată în 2006 și înregistrată într-un apartament care i-a aparținut până în 2011. În prezent, deputatul activează în Parlament din partea Partidului Acțiune și Solidaritate.