Nick, fiul lui Rob Reiner, riscă închisoarea pe viață după ce și-ar fi ucis părinții cu un cuțit. Noi detalii din ancheta

Autoritățile au stabilit o cauțiune de 4 milioane de dolari pentru Nick Reiner, fiul lui Rob Reiner și a lui Michele Singer Reiner, care se află în custodia poliției, în timp ce ancheta privind circumstanțele morții părinților săi continuă.

Într-o conferință de presă desfășurată luni dimineață, șeful LAPD, Jim McDonnell, a precizat că Nick a fost pus sub acuzare pentru omor.

Potrivit unui raport recent, Romy Reiner, fiica cea mai mică a lui Rob și Michele, a descoperit corpul tatălui său în locuința familiei din Brentwood, Los Angeles, după ce a fost contactată de un maseur care nu a putut intra în casă.

La momentul descoperirii, Romy nu știa că mama sa era, de asemenea, decedată în locuință și a părăsit casa fără să știe acest lucru. Ulterior, paramedicii i-au comunicat că Michele Reiner a fost ucisă, conform raportului New York Times.

Romy, în vârstă de 27 de ani, este cel mai tânăr dintre cei trei copii ai cuplului, alături de frații săi Nick, 32 de ani, și Jake, 34 de ani. PEOPLE a raportat anterior că Romy a descoperit corpul tatălui său duminică după-amiază, cu câteva ore înainte ca fratele ei, Nick, să fie localizat de poliție și arestat în apropierea campusului University of Southern California, în jurul orei 21:15.

Pe 16 decembrie, Biroul Procurorului din Los Angeles a anunțat că Nick Reiner a fost acuzat de două capete de acuzare pentru omor calificat, cu mențiunea utilizării unui cuțit.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoarea pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Procurorul Nathan J. Hochman nu a exclus posibilitatea ca biroul său să solicite pedeapsa cu moartea.

Procurorul Hochman a declarat:

„Urmărirea penală a cazurilor care implică violență în familie este printre cele mai dificile și sfâșietoare pe care le facem, din cauza naturii intime și adesea brutale a crimelor. Rob Reiner a fost unul dintre cei mai mari cineaști ai generației sale.

Uciderea sa și uciderea soției sale de peste 35 de ani, Michele Singer Reiner, sunt șocante și tragice. Le datorăm memoriei să urmărim dreptatea și să obținem răspundere pentru viețile care au fost luate.”

Rob Reiner a fost regizorul unor filme iconice, printre care This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987) și A Few Good Men (1992). Fiul celebrului comediant Carl Reiner, Rob și-a început cariera în Hollywood prin sitcomul All in the Family.

Rob și Michele Reiner s-au căsătorit în 1989, după ce s-au cunoscut în timpul producției filmului When Harry Met Sally..., lansat în același an. Cei doi au avut împreună trei copii, inclusiv pe Nick, care anterior a vorbit despre problemele sale legate de dependență și lipsa unui adăpost, începând încă din adolescență.

Familia Reiner a transmis un comunicat prin intermediul publicației Variety:„Cu profundă tristețe anunțăm tragica trecere în neființă a lui Michele și Rob Reiner.

Suntem îndurerați de această pierdere subită și vă rugăm să ne păstrați intimitatea în aceste momente incredibil de dificile.”

Autoritățile continuă investigarea circumstanțelor morții celor doi și monitorizează procesul legal în cazul lui Nick Reiner.

Cauțiunea de 4 milioane de dolari și punerea sa sub acuzare pentru omor reprezintă pașii preliminari ai procedurilor judiciare.