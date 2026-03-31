Netanyahu, despre conflictul din Iran: Jumătatea drumului este clar depăşită. Dar nu vreau să stabilesc un calendar

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că ofensiva împotriva Iranului a depășit „jumătatea” obiectivelor, însă a refuzat să indice când s-ar putea încheia conflictul.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu dorește să stabilească un termen clar pentru finalul războiului cu Iranul. În cadrul unui interviu, a spus că preferă să evalueze evoluția conflictului în funcție de obiectivele militare, nu de durata acestuia.

„Jumătatea drumului este clar depăşită. Dar nu vreau să stabilesc un calendar”, a spus Netanyahu, în a 31-a zi a războiului. Liderul israelian a declarat că vorbește „în termeni de misiuni, şi nu neapărat în termeni de durată”.

Premierul a spus că Israelul a înregistrat progrese importante în operațiunile sale. Potrivit acestuia, acțiunile militare au afectat semnificativ capacitățile Iranului.

„Cred că am realizat multe lucruri. Am slăbit acest regim. Le-am dat cu adevărat o lovitură foarte dură”, a declarat Netanyahu.

El a mai spus că armata israeliană a vizat structuri esențiale, inclusiv componente ale aparatului militar și industrial. „Am ucis mii de membri ai Gărzii Revoluţiei, precum și lideri ai acesteia”, a declarat prim-ministrul.

Totodată, a spus că Israelul este aproape de a distruge industria de armament iraniană. „Suntem pe punctul de a le distruge industria de armament. Întreaga lor bază industrială, distrugând totul, fabrici întregi, şi chiar programul nuclear”, a declarat el.

În același interviu, Netanyahu a declarat că presiunea exercitată asupra Iranului ar putea avea efecte interne majore.

„Cred că acest regim se va prăbuşi din interior. Dar, pentru moment, ceea ce facem este pur şi simplu să le afectăm capacitatea militară, capacitatea balistică, capacitatea nucleară şi, de asemenea, să-i slăbim din interior”, a spus liderul israelian.

Premierul israelian a descris războiul cu Iranul drept o problemă care depășește granițele regiunii. El a evidențiat, totodată, consecințele pe care le-ar avea dezvoltarea armelor nucleare de către Teheran.

„Aceasta nu este doar problema Israelului”, a declarat Netanyahu, declarând că ambițiile Iranului au implicații la nivel internațional.

El a spus că lipsa unei reacții ferme ar putea încuraja acțiunile Iranului și ar afecta securitatea globală. „Ce fel de lume am avea dacă ar deţine arme nucleare? Şi asta este ceea ce preşedintele Trump, cu sprijinul meu şi prin parteneriatul nostru, şi-a propus să împiedice”, a declarat prim-ministrul.

În final, liderul israelian a vorbit despre colaborarea cu președintele american Donald Trump, pe care l-a descris în termeni elogioși.

„A dat dovadă de un leadership uimitor pe tot parcursul conflictului şi de o tărie de caracter uimitoare”, a spus Netanyahu, potrivit postului de televiziune Newsmax.