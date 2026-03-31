Netanyahu, despre conflictul din Iran: Jumătatea drumului este clar depăşită. Dar nu vreau să stabilesc un calendar

Netanyahu, despre conflictul din Iran: Jumătatea drumului este clar depăşită. Dar nu vreau să stabilesc un calendarBenjamin Netanyahu. Sursă foto: x.com
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că ofensiva împotriva Iranului a depășit „jumătatea” obiectivelor, însă a refuzat să indice când s-ar putea încheia conflictul.

Benjamin Netanyahu evită să indice o dată pentru încheierea conflictului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu dorește să stabilească un termen clar pentru finalul războiului cu Iranul. În cadrul unui interviu, a spus că preferă să evalueze evoluția conflictului în funcție de obiectivele militare, nu de durata acestuia.

Jumătatea drumului este clar depăşită. Dar nu vreau să stabilesc un calendar”, a spus Netanyahu, în a 31-a zi a războiului. Liderul israelian a declarat că vorbește „în termeni de misiuni, şi nu neapărat în termeni de durată”.

Liderul israelian afirmă că obiectivele sunt parțial îndeplinite

Premierul a spus că Israelul a înregistrat progrese importante în operațiunile sale. Potrivit acestuia, acțiunile militare au afectat semnificativ capacitățile Iranului.

Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignorat sfatul
Primăvară doar în calendar. Meteorologii anunță contraste meteo puternice în România și în luna aprilie
Cred că am realizat multe lucruri. Am slăbit acest regim. Le-am dat cu adevărat o lovitură foarte dură”, a declarat Netanyahu.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Sursă foto: x.com

El a mai spus că armata israeliană a vizat structuri esențiale, inclusiv componente ale aparatului militar și industrial. „Am ucis mii de membri ai Gărzii Revoluţiei, precum și lideri ai acesteia”, a declarat prim-ministrul.

Totodată, a spus că Israelul este aproape de a distruge industria de armament iraniană. „Suntem pe punctul de a le distruge industria de armament. Întreaga lor bază industrială, distrugând totul, fabrici întregi, şi chiar programul nuclear”, a declarat el.

Netanyahu consideră că regimul iranian poate ceda din interior

În același interviu, Netanyahu a declarat că presiunea exercitată asupra Iranului ar putea avea efecte interne majore.

Cred că acest regim se va prăbuşi din interior. Dar, pentru moment, ceea ce facem este pur şi simplu să le afectăm capacitatea militară, capacitatea balistică, capacitatea nucleară şi, de asemenea, să-i slăbim din interior”, a spus liderul israelian.

Conflictul, prezentat ca o miză globală

Premierul israelian a descris războiul cu Iranul drept o problemă care depășește granițele regiunii. El a evidențiat, totodată, consecințele pe care le-ar avea dezvoltarea armelor nucleare de către Teheran.

Aceasta nu este doar problema Israelului”, a declarat Netanyahu, declarând că ambițiile Iranului au implicații la nivel internațional.

El a spus că lipsa unei reacții ferme ar putea încuraja acțiunile Iranului și ar afecta securitatea globală. „Ce fel de lume am avea dacă ar deţine arme nucleare? Şi asta este ceea ce preşedintele Trump, cu sprijinul meu şi prin parteneriatul nostru, şi-a propus să împiedice”, a declarat prim-ministrul.

Benjamin Netanyahu îl laudă pe Donald Trump

În final, liderul israelian a vorbit despre colaborarea cu președintele american Donald Trump, pe care l-a descris în termeni elogioși.

A dat dovadă de un leadership uimitor pe tot parcursul conflictului şi de o tărie de caracter uimitoare”, a spus Netanyahu, potrivit postului de televiziune Newsmax.

09:42 - Acatistul Sfântului Grigorie Palama, recomandat credincioșilor care suferă de dureri de cap și migrene
09:34 - Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignora...
09:27 - Prințesele Beatrice și Eugenie nu vor participa la slujba de Paște, în contextul controversei legate de tatăl lor, An...
09:15 - Primăvară doar în calendar. Meteorologii anunță contraste meteo puternice în România și în luna aprilie
09:07 - Armin Papperger, CEO Rheinmetall, criticat după declarațiile controversate despre producția de drone ucrainene și rol...
08:57 - Ciorbă de urzici cu usturoi. Rețeta gospodinelor din Transilvania

Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA. Sunt mari neînțelegeri
Resursele strategice ale României: Între privatizări păguboase și soluția naționalizării
Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună
